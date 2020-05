Bundesliga: todo lo que hay que saber de los partidos de la fecha 27

Sábado 23 de mayo de 2020 | 07:50hs.





Agenda del Sábado 23 de mayo correspondiente a la 27° fecha de la Bundesliga

10:30 Borussia Möenchengladbach vs Bayern Leverkusen: TV en vivo por ESPN 2, ESPN Play y DirecTV GO



10:30 Friburgo vs Werder Bremen: TV en vivo por ESPN Play



10:30 Paderborn 07 vs Hoffenheim: TV en vivo por Fox Sports 2, ESPN Play



10:30 Wolfsburgo vs Borussia Dortmund: TV en vivo por Fox Sports 2, ESPN Play y DirecTV GO



13:30 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt: TV en vivo por ESPN 2, ESPN Play y DirecTV GO

La 27° fecha de la Bundesliga de Alemania continuará este sábado con cinco partidos, entre estos el del líder Bayern Munich que enfrentará al Eintracht Frankfurt, y el del escolta, Borussia Dortmund, que viene de firmar una goleada en la jornada anterior que marcó el regreso de la liga tras la pausa por la pandemia de coronavirus.Bayern está en lo más alto del campeonato con 58 puntos, mientras que el Dortmund, que visitará al Wolfsburgo, lo sigue con 54. Todos los partidos del día podrán verse en vivo.