Buenos Aires: cerraron la terapia del Hospital Zubizarreta por una médica contagiada

Sábado 18 de abril de 2020 | 08:30hs.

Hay preocupación en el Hospital Zubizarreta de Buenos Aires, en donde cerraron la terapia a causa de una médica contagiada de coronavirus. Se trata de la jefa del área de cuidados intensivos del centro de salud. Hay más de 15 profesionales aislados.Tras la confirmación del caso, el área de terapia del hospital quedó momentáneamente cerrada. Además, más de 15 trabajadores fueron aislados.En el centro de salud no se registraron hasta el momento pacientes contagiados de coronavirus, por lo que se estima que la médica se habría contagiado en un hospital privado donde trabaja.Al momento la mujer se encuentra en buen estado de salud. Desde el hospital aún no difundieron un comunicado oficial.Desde el inicio de la pandemia en la Argentina, más de 380 trabajadores de la salud resultaron infectados con coronavirus. Además, la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti indicó que son tres los profesionales de la salud que murieron por Covid-19. Estos casos se registraron en La Rioja, Chaco y Río Negro.El Hospital Zubizarreta no es el único centro de salud en donde se reportaron casos de coronavirus entre el personal médico.Esta semana se conoció que en el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, en el conurbano, hay 16 profesionales contagiados. La semana pasada el gobernador bonaerense Axel Kicillof había visitado el establecimiento por lo que, tras conocerse el brote, debió someterse a un test, que arrojó resultado negativo.Por otra parte, en el sanatorio porteño La Providencia se reportaron 34 casos de Covid-19 y hay 200 personas bajo sospecha de contagio. Los profesionales de la salud advirtieron que no les entregaron los elementos necesarios para protegerse del virus. La Justicia investiga el caso.También el Hospital Italiano de Buenos Aires confirmó que 19 empleados dieron positivo por coronavirus. De estos, "tres permanecen internados con evolución satisfactoria y 16 se encuentran con seguimiento en sus domicilios y siguen el aislamiento definido en los protocolos vigentes", informaron en un comunicado.