Buena onda al aire entre Cristian Castro y Juana Viale

Martes 14 de julio de 2020

Desde Santa Bárbara, California, Cristian Castro se hizo presente vía streaming en la emisión del domingo de Almorzando con Mirtha Legrand para brindar una entrevista con la conductora del ciclo, Juana Viale. Desde el primer momento del programa el cantante mexicano se encargó de dejar en claro que entre ellos existe una excelente relación.“Me da mucho gusto que estés participando del programa y estoy agradecido por este espacio para hablar con la Argentina”, le dijo Castro a Juana ni bien salió al aire. De todas formas, la conductora prefirió hacer a un lado las cuestiones personales y le preguntó sobre la situación en los Estados Unidos respecto a la pandemia por el coronavirus.“Está todo muy incierto, sinceramente. Parece ser que ahora vuelve a cerrar todo porque hay muchos casos. Es como un regreso, y es fuerte también: muchas muertes. Muchas cosas están abiertas pero los colegios parece que no van a poder regresar en septiembre y que la cuarentena va hasta diciembre. Va a ser muy difícil”, dijo el artista.Castro grabó un nuevo tema, Cuando vuelva la vida, cuyo videoclip presentó en exclusiva en Almorzando con Mirtha Legrand. Como no podía ser de otra manera, la canción habla de cómo imagina el mundo cuando todo esto pase.“Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños, las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto, me entregaré a sentir cada momento, y empezaré de nuevo a sanar mis heridas”, reza una parte del tema.Al respecto, contó: “Creo que los cantantes somos los que narramos el presente. Estoy acá también para contar un poco el presente y eso me gusta. Hacía mucho que no hacía canciones del mundo, de la tierra, de la naturaleza, de dar gracias y valorar la vida, Dios y la familia. Lo importante ahora es voltear a ver un poquito la espiritualidad también. Me encanta tener canciones como esta”.El intérprete de “Azul” y “Volver a amar”, entre tantos otros éxitos, contó que su madre, Verónica Castro, sigue “muy dolida” por la muerte de su abuela, Socorro Castro, ocurrida en abril pasado. Y se mostró esperanzado en que aparezca una nueva oportunidad laboral para la actriz: ya sea una serie o la conducción de un programa.En ese sentido, manifestó sus deseos en cuanto a su propia carrera. “Me gustaría hacer un soundtrack para alguna de tus películas, Juani. Me gustaría cantar para ti”, le dijo el mexicano a la nieta de Mirtha.La buena onda entre Juana y el intérprete fue resaltada por los invitados a la mesa como Eduardo Sacheri, Florencia Torrente y el periodista Sergio Lapegüe. “No estaría mal que escriba una canción, me encantaría”, cerró Juana.