Buen tiempo y temperaturas cálidas

Lunes 20 de julio de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Hoy

Mañana

Miércoles

Zona norte

Días con nubosidad variable y temperaturas agradables debido a un sistema de alta presión que oscilaría entre nuestra región y el sur del Brasil; este sistema de 1025 hectopascales en su núcleo mantendría mañana frescas hoy y mañana y luego aumentará a cálidas desde el miércoles; las tardes con máximas que no superaran los 28° en zona de sierras centrales y norte misionero, mientras el sur provincial y localidades que se ubican sobre la ruta nacional 12 tendrían máximas de hasta 30°. La humedad estaría ligeramente baja por las tardes y el riesgo de incendio en aumento por lo que se recomienda evitar realizar quemas aún si están programadas. En las últimas horas se ha observado un aumento a nivel regional de focos de incendios forestales. El frente frío estaría generando lluvias y lloviznas aisladas por varios días de esta semana sobre el NOA y región central del país, el frente avanzaría desde el viernes a la mañana hacia el Nordeste (hacia nuestra región) debido a que el sistema de alta presión comienza a debilitarse y alejarse hacia el Atlántico. Las precipitaciones llegarían hacia la tarde del viernes 24 y no se descartan ráfagas de viento fuerte del suroeste que podría alcanzar y superar los 60 km/h, en esta oportunidad no se esperan descargas eléctricas ni granizo.: cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves a moderados del nordeste alternando con el norte. Las temperaturas mínimas más bajas en 14° para el Nordeste y las más altas en 18° para Posadas y Candelaria, las temperaturas máximas más bajas en 22° para el nordeste (San Pedro-Bernardo de Irigoyen) y las más altas hacia el sur entre Posadas y Candelaria nuevamente con 28°.: cielo parcialmente nublado para todas las zonas, persistirá el viento norte con algunas ráfagas fuertes. Las temperaturas mínimas más bajas en 13° para Eldorado y Puerto Iguazú mientras que las mínimas más altas serán para Posadas y Garupá con 16°. Las temperaturas máximas más bajas en 25° entre Campo Viera y Campo Grande y las máximas más altas en 28° entre Candelaria y San Ignacio.: cielo parcialmente nublado, viento que continuará soplando del norte con intensidad fuerte por momentos del día. Las temperaturas mínimas mas altas en 17° entre San Vicente y San Pedro, mientras las más altas en Posadas y Garupá con 19°; las máximas en 25° para San Vicente y El Soberbio, las más altas en este día para Candelaria y Santa Ana con 29°.Jueves: cielo mayormente despejado, viento que predominará del norte con ráfagas. Las temperaturas mínimas en 17 y 20° mientras que las temperaturas máximas en 28 y 31°.Hasta el 4 de agosto las lluvias irán en disminución.Varios modelos de predicación a corto y mediano plazo están indicando que las lluvias perderían intensidad, esto se debe generalmente a mayor presencia de sistemas de alta presión sobre el centro y norte de nuestro país y a una masa de aire cálido y seco que abarcaría gran parte de América del sur aumentando las temperaturas en regiones como el Chaco Paraguayo, Amazonas y Pantanales en Brasil. Este panorama nada alentador para nuestra región indica un aumento en el riesgo de incendios forestales, disminución de ríos y arroyos, aumento del peligro de pérdida de cultivos a cielo abierto entre otros. El fenómeno de la Niña que continúa en evolución y que afectaría entre el período primavera-verano con sequías y altas temperaturas. Las medidas de prevención ante este panorama podemos mencionar: evitar realizar quemas; en plantaciones, mantener cubierta verde, proteger los cursos de agua.: entre 2 y 10 milímetros, zonas Centro y Sur hasta 20 milímetros.Las temperaturas continuarían con grandes variaciones y alternando con eventos de frío aún en agosto, heladas débiles a moderadas y episodios de tormentas fuertes en forma puntual, las marcas térmicas por debajo de los 5° tendrá lugar entre el período del 10 al 12 de agosto.