Buen arranque en prueba piloto para la reapertura del turismo interno

Lunes 27 de julio de 2020

Ayer cerró el primer fin de semana de prueba piloto del turismo interno en Misiones y si bien las bajas temperaturas condicionaron la asistencia de los viajeros, los primeros balances fueron buenos, apuntan los referentes del sector.Las visitas principalmente fueron de familias que aprovecharon el último fin de semana de receso antes de la vuelta a clases que se producirá hoy, todavía bajo modalidad virtual.En los Saltos del Moconá, por ejemplo, hubo arribos desde Posadas, Oberá y San Pedro, entre otros municipios, y los visitantes al llegar recibieron regalos de la Dirección de Turismo municipal“A pesar de la lluvia caída durante la noche del viernes en El Soberbio, el sábado amaneció parcialmente nublado y eso animó a los primeros turistas a visitar los Saltos del Moconá”, explicaron desde el parque provincial, que ahora está habilitado para recibir hasta 500 personas, quienes deben acudir con el permiso emitido a través del celular por la app Misiones Digital, barbijo y pasar por un túnel de desinfección. Y los paseos náuticos pueden realizarse en grupos familiares. El sábado hubo 14 visitantes y el domingo 53.El secretario de Turismo municipal, Victor Motta, calificó a la experiencia como “altamente positiva, sobre todo por el cumplimiento de los protocolos. Hoy (por ayer) hubo mayor asistencia de turistas que el sábado”.En Jardín América, los Saltos del Tabay se habilitaron para ser visitados sábados y domingos de 8 a 17 para residentes locales y misioneros en general. Se estableció también la apertura de campings privados, en esta primera etapa de viernes a domingo hasta que se habilite el turismo interno para viajar todos los días de la semana y la apertura de hoteles y alojamientos que podrán recibir solamente a personas exentas del aislamiento obligatorio.Pero las bajas temperaturas también condicionaron a las familias que sí acudieron, pero sólo de pasada. La mayoría de los visitantes, además de los locales, llegaron desde el Sur misionero.Así, según datos del municipio, unas 200 personas ingresaron a los Saltos del Tabay. Además comentaron que las consultas que los potenciales visitantes hicieron a través de las redes sociales institucionales, apenas se anunció la apertura del parque, generaron muchas expectativas.Destacaron que la experiencia fue muy enriquecedora para los anfitriones, ya que de esta manera se familiarizaron con el uso de los elementos indispensables para cumplir con los protocolos aprobados por las autoridades provinciales y municipales.El único inconveniente que se presentó es que los encargados de recibir a los visitantes debieron insistir para hacer entender a algunas de las personas que llegaron que el uso del barbijo es obligatorio, la mayoría lo usó hasta llegar al predio, pero algunos se los sacaron una vez instalados. Ante estos casos aislados intervino, para persuadirlos, personal de seguridad del Parque Tabay.En Santa Ana hubo movimiento fluido en el Parque Temático de la Cruz, una de las mayores atracciones de la localidad. En sintonía, Graciela Ruiz, propietaria del lodge Al-Kamar, comentó a El Territorio que “la reapertura nos puso muy contentos y nos beneficia porque los gastos eran muchos”. Aunque destacó que recibieron ayuda gubernamental para poder atravesar estos meses, “no es lo mismo que trabajar y poder tener ganancias, porque de eso se trata tener un negocio”.Contó que se vieron sorprendidos por el anuncio sobre la prueba piloto para la posible habilitación del turismo interno, pero “gracias a Dios pudimos cumplir con los requisitos solicitados y ni bien se pudo abrir la página web, hubo muy buena respuesta de nuestros seguidores y la gente que nos conoce inmediatamente reservó”.Aunque no pueden utilizar el 100% de la capacidad, lograron completar las plazas disponibles. “Estamos más que satisfechos de cómo arrancamos, lo bueno sería poder seguir y sostener esto con los protocolos para que no haya más casos, cuidarnos y cuidar a los huéspedes, porque sería muy triste volver atrás”, señaló.Cerca, en San Ignacio, el Club de Río tuvo “mucha gente, fue un éxito total”, dijeron las autoridades municipales sobre este lugar que siempre es buscado por miles de misioneros junto al Parque Teyú Cuaré.Otro destino elegido fue el Salto Encantado, en el municipio homónimo. A esa maravilla natural ingresaron 143 personas en los dos días de prueba piloto. Los visitantes son oriundos de Aristóbulo del Valle, Posadas, Jardín América, Campo Grande, Dos de Mayo, Oberá, Eldorado, Concepción de la Sierra, Puerto Rico y Montecarlo, detallaron.En Montecarlo hubo 70 ingresos entre el sábado y domingo al Zoo-Bal-Park, atractivo que se sumó a esta primera prueba piloto de turismo. En cuanto a los servicios hoteleros el hotel El Colonial recibió sólo una pareja proveniente de Posadas que llegó a visitar a familiares y algunos viajantes. En el caso de la hostería Herencia, no hubo huéspedes, pero su propietaria manifestó que sí hubo varias consultas para el próximo fin de semana. Por otra parte, hubo una dispar asistencia de visitantes a los principales atractivos de Puerto Libertad (Parque Acuático Urugua-í y Ecoparque) y de Wanda (minas de piedras preciosas).En Iguazú, la afluencia de turistas de otras localidades fue reducida debido a que el parque nacional aún no permitió la visita de turistas al destino. No obstante, algunas familias posadeñas recorrieron los atractivos turísticos de la Ciudad de las Cataratas.Cuatro espacios abrieron sus puertas para los visitantes y se asombraron con la cantidad de gente que acudió. La Casa de las Botellas recibió solamente dos familias, una de ellas de Posadas. La Aripuca, en tanto, tuvo 30 personas el sábado, de las cuales diez son de la capital provincial. El domingo, la visita fue mayormente local, pero también hubo familias de Eldorado y Montecarlo, explicó Sonia Waidelich, presidenta de la Asociación Civil de Atractivos Turísticos de Iguazú (Acati).“Estamos contentos con la apertura, de a poco comenzamos con el movimiento y tiene que ser de forma responsable”, dijo y agregó: “Notamos mucha alegría en la gente que salió, los niños que recorrían La Aripuca estaban contentos de salir del encierro y vimos que todos respetaban las normas, el uso de los sanitizantes y el distanciamiento social, fue una buena prueba” .Respecto a la ocupación hotelera, Waidelich comentó que varios propietarios de alojamientos dieron a conocer que están recibiendo consultas que podrían significar reservas para el próximo fin de semana, aunque aún no se manejan cifras. En tanto, el Parque Nacional Iguazú recibió menos visitas de lo que estaba previsto: entraron 251 locales. Esta situación pudo darse por las bajas temperaturas registradas.Hoy desde las 8 estará habilitado el número de WhatsApp 03757-15531259 para los residentes de Iguazú que quieran garantizar un lugar dentro del parque el próximo fin de semana.