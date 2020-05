Bublé y Luisana, en video benéfico

Domingo 10 de mayo de 2020

Justin Bieber y Ariana Grande acaban de estrenar una canción en conjunto, “Stuck with U”, con fines benéficos. La actriz argentina Luisana Lopilato y su marido, el músico canadiense Michael Bublé, fueron una de las parejas de celebridades invitadas a aparecer en el videoclip .

”Stuck with U” fue compuesta y grabada en cuarentena por Justin Bieber y Ariana Grande con videos caseros de los artistas y de otros colegas. Demi Lovato, Chance the Rapper, Kylie y Kendall Jenner, y Kanye West y Kim Kardashian son algunas de las personas que también aparecen en el film. Todo lo recaudado será destinado a First Responders Children’s Fundation.