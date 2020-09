Brutal crimen: lo hallaron en un pinar con quince puñaladas y el cráneo roto - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Un hombre de 45 años identificado como Miguel Ángel Avellaneda fue hallado brutalmente asesinado en un pinar de Colonia Mado en horas de la siesta de ayer. La víctima estaba quemada y tenía más de quince lesiones con arma blanca y el cráneo seriamente dañado por golpes.De todas formas, las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del juez Roberto Saldaña, ordenaron la realización de la correspondiente autopsia en la Morgue Judicial de Posadas. Los resultados preliminares, según detallaron fuentes ligadas al proceso, estarán durante la jornada de hoy.El hallazgo del cuerpo fue notificado por un ciudadano paraguayo de 72 años que caminaba por un paraje de Colonia Delicia hasta que abandonó el camino terrado para orinar y allí notó el cadáver boca abajo, con evidentes signos de haber sido quemado. Luego, fueron unos vecinos de kilómetro 2 los encargados de dar aviso a la Policía de Misiones.Una comisión de la Comisaría de Mado llegó al lugar y se entrevistó con el testigo. Según los reportes policiales, se trata de una zona de pinos recientemente raleados que es propiedad de una firma privada, que tiene conflictos por usurpación de las tierras, ya que por ahí pasan muchas personas que llegan a la costa del río Paraná.El cuerpo estaba cerca de uno de esos senderos, a unos 400 metros en línea recta de la ruta nacional 12. Una vez confirmado el hecho, varias comisiones de la Unidad Regional III, como la División de Policía Científica, llegaron al lugar para realizar los trabajos de rigor.Los uniformados hallaron un puñal casero a metros del cuerpo, el cual será sometido a pericias para determinar si se trata del arma homicida. Al respecto, el médico policial determinó que -aparte del cadáver parcialmente quemado con ramas del lugar- tenía entre 16 y 18 puñaladas en el cuerpo.Incluso, aparentemente con la misma arma le golpearon la cabeza, en la zona de la nuca, lo que provocó una fractura de cráneo con hundimiento, además de una lesión en uno de sus pies. Se cree que falleció entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.El primer indicio sobre la identidad de la víctima estaba en una riñonera que llevaba puesta, pero que estaba parcialmente quemada.Los uniformados hallaron un DNI, del que sólo se podía apreciar el número de documento. Con esa información, la Dirección de Cibercrimen estableció la identidad de Avellaneda, cuyos datos complementarios indican que era soltero y tenía domicilio en el barrio Parque de Puerto Esperanza. También constataron que en su contra tenía una denuncia por “abuso de arma” realizada por una vecina.De todas formas, los vecinos consultados en la zona no reconocieron al hombre como lugareño y tampoco había denuncias de personas desaparecidas en la comisaría jurisdiccional, por lo que no había certeza de que se trate de Miguel Ángel Avellaneda hasta ese momento.Finalmente, cerca de las 19 de ayer la Policía de Misiones confirmó su identidad, luego que su padrastro lo reconociera. El hombre manifestó que Avellaneda se había ausentado hace varios días de su casa, pero no hicieron la correspondiente denuncia.Por eso, los efectivos buscan reconstruir sus últimos días para poder así llegar a él o los responsables del crimen.Ayer se reveló un dato sobre el cual se buscaba indagar: desde el último domingo un hombre se encuentra ausente de un obraje ubicado a unos 1500 metros del lugar.