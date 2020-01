Brote en Andresito: "contraen dengue, no denuncian y se medican en Brasil"

Domingo 12 de enero de 2020 | 11:53hs.

Sabido es que la localidad de Andresito, con casi 100 mil hectáreas de superficie y con cerca de 30 mil habitantes, en las últimas semanas es una de las más afectadas por el brote de dengue en nuestra provincia.





El intendente municipal Bruno Roberto Beck, señaló a El Territorio que “estamos preocupados y a la vez ocupados en paliar esta situación que nos afecta. Se constituyó un comité de crisis con la participación de Salud Pública de Nación y Provincia, todas las instituciones entre ellos bomberos, Policía y lo más importante, la convocatoria a tomar conciencia y ser solidario con el otro de parte de la población", dijo.





El intendente Beck aseguró que "en no pocos casos, hay sectores felizmente minoritarios de la localidad, que toman esta situación con total ligereza creyendo que no contraerá la enfermedad. Es más hubo situaciones donde tuvimos que acceder a los patios y baldíos con la fuerza pública y el juez, para el descacharrizado y/o el bloqueo focal", se quejó el alcalde.





Pero además apunró que "otros, inmediatamente de contraer el dengue, se dirigen a medicarse al Brasil y no denuncian en Salud Pública, por ende no se hace el tratamiento focal, expandiéndose el brote. Nuestra tarea central en esta hora", concluyó Beck, que se esperanzó en "llegar a la conciencia de cada uno de los habitantes de Andresito, de que esto vino para quedarse, y si no nos ponemos codo a codo no lograremos atenuar la situación, y menos erradicar la enfermedad”.