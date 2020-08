Britney Spears se opone a que su padre sea su único tutor - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Un nuevo capítulo en la vida de Britney Spears. La cantante le pidió a un tribunal de California que su padre, James Spears, no vuelva a ser su único tutor legal y que dicha función siga en manos de la abogada Jodi Montgomery, que asumió el rol hace un año.En una serie de documentos registrados el lunes en Los Ángeles y publicados por medios en las últimas horas, Britney Spears expresó su “fuerte oposición” a que su papá vuelva a controlar las decisiones de su vida privada y pública.“Britney se opone firmemente a que James regrese como el tutor de su persona. Más bien, prefiere que la señora Montgomery continúe en ese papel como lo ha hecho durante casi un año”, destacaron los documentos judiciales publicados por el diario Los Angeles Times.Según EFE, los representantes de la artista aseguran que la tutela está en un punto “que debe cambiar sustancialmente” para “reflejar los principales cambios en su estilo de vida y sus nuevos deseos”.Además afirman que la petición de que Montgomery siga con su tutela, que expira el 22 de agosto, no supone que Spears renuncie “de ninguna manera a su derecho de solicitar la terminación de esta”.Los problemas comenzaron para la cantante hace muchos años. En 2002, cuatro años después del sensacional éxito de “...Baby One More Time”, Britney se separó de Justin Timberlake, con quien formaba la pareja más famosa del pop. En aquel entonces, el ex Nsync se dedicó a lanzar canciones con letras despechadas insinuando que ella lo había engañado y la imagen de Britney, que empezó a divertirse y salir de fiesta, viró de ángel a demonio en los medios amarillistas.La joven artista se convirtió en noticia cada vez con más frecuencia por abusar del alcohol y las drogas, por casarse con un amigo de la infancia en Las Vegas y separarse 55 horas más tarde, y hasta por formar pareja con su bailarín Kevin Federline, que estaba esperando un hijo de otra mujer. La relación con su compañero prosperó por un tiempo y juntos tuvieron dos hijos, Sean y Jayden Federline.En 2006, Britney y Kevin se separaron y la artista, para pelear por la custodia de sus hijos, decidió entrar a un centro de rehabilitación y desintoxicarse. A los pocos meses salió para ir a verlos, pero el bailarín se lo impidió y la cantante, descontrolada, entró a una peluquería y se rapó delante de decenas de cámaras de televisión.El padre de Britney Spears tuvo un importante rol en aquellos momentos, asumiendo su tutela cuando en 2008 ingresó en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.Jamie tuvo el control total sobre el capital, los negocios, las visitas y otros temas de la cantante durante años y, aunque la medida iba a tener validez hasta la recuperación de la cantante, luego un tribunal aprobó su permanencia en el tiempo.Este tipo de herramienta judicial puede ejercerla un familiar o un administrador y, por este tipo de trabajo, Jamie recibía 180 mil dólares anuales a modo de sueldo, además de otras diversas ganancias de la artista. Britney, por su parte, solo podía disponer de 1500 dólares semanales de su inmensa fortuna.Ella siguió con su carrera, grabó cuatro discos de estudio, realizó tres giras mundiales y siguió haciendo crecer su capital.En septiembre del año pasado, Jamie Spears dejó la curatela alegando el deterioro de su salud y, al mismo tiempo, fue denunciado por violencia hacia uno de sus nietos. Sus tareas fueron reemplazadas por Jodi Montgomery, una mujer que ya administraba los asuntos de Britney desde hacía tiempo.