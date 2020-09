Briones: "La mamá sostiene que confía en su pareja y que pone las manos en el fuego por él" - El Territorio Misiones

Iván Pardo, tío de la misionera de ocho años asesinada en España hace tres años, Naiara Briones, fue declarado culpable por asesinato agravado por un jurado de nueve personas, informaron diferentes medios españoles. Mientras, su hermano Carlos y su madre, Nieves Pena les han considerado culpables de consentir las torturas y serán condenados a delitos de entre 3 y 5 años por el mismo delito.Manuel Briones, papá de la nena asesinada, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "En una parte me siento aliviado porque después de la condena fue por asesinato y no por homicidio por lo que le pueden dar una pena mínima de 25 años sin ningún tipo de beneficio y se le esta condenando por otros 5 años más por daños y maltratos en el ámbito del hogar, lo cual sería una condena mínima de 30 años pero después de eso se le hace una revisión si está apto para salir a la calle y si no está se lo condena otros 25 años"."Los que están condenados es la madre de Iván y Carlos que es el hermano, Mariela que es la madre aún no está siendo imputada pero en estos momentos estamos presentando con mi abogado para imputarla porque no puede ser que tres de la familia estén condenados y que ella diga que no sabía nada", detalló.Además comentó que, "la mamá de Naiara sostiene que confía en su pareja y que pone las manos en el fuego por él, es increíble. Inclusive en el juicio se hablaron muchas mentiras sobre mí y se contradijeron, es por ello que también vamos a plantear un juicio por daños y perjuicios contra mi persona y falso testimonio. Están queriendo lavarse las manos de que todo lo que hicieron fue por culpa mía y no es así".Finalmente el Manuel contó que desde que se separó de la mamá de su hija nunca pudo verla, "nosotros estábamos viviendo en Candelaria Misiones hasta que ella cumplió 1 años, después fuimos a Buenos Aires hasta que nos separamos, estuvimos dos años incomunicados, después de eso ella decidió viajar a España y yo confié dándole el permiso pero con la idea su vuelta en un año pero nunca lo hizo y es ahí comenzó el problema de que no podía saber nada de mi hija, lamentablemente no pude conocerla bien porque ella me lo impedía".