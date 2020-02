Brexit una decisión que marca un antes y un después

Cronología

2016

22 de febrero: el primer ministro David Cameron el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE para el 23 de junio.

23 de junio: El Brexit gana el referéndum 51,9% a 48,1%.

24 de junio: Dimite Cameron, que había hecho campaña por la permanencia en la UE.

13 de julio: Theresa May se convierte en la nueva primera ministra y nombra a David Davis ministro para el Brexit.

16 de septiembre: Primera cumbre europea tras el Brexit.



2017

29 de marzo: May activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa y da inicio a las negociaciones.

18 de abril: May convoca elecciones para el 8 de junio.

8 de junio: El resultado complica la situación de los conservadores. Los tories pierden doce escaños y la mayoría absoluta.

8 de diciembre: primer preacuerdo para el Brexit.



2018

19 de marzo: Reino Unido y la UE llegan a un acuerdo sobre el período de transición tras el Brexit que debería llegar hasta el 31 de diciembre de 2020.

9 de julio: David Davis y el ministro de Exteriores, Boris Johnson, dimiten junto a otros tres miembros del Ejecutivo por su disconformidad al acuerdo.

25 de noviembre: Validan el acuerdo del Brexit. El texto contiene una cláusula especial para evitar una frontera que divida las dos Irlandas, uno de los puntos más complicados.



2019

15 y 16 de enero: El Parlamento rechaza el acuerdo presentado por May. El líder de la oposición presenta una moción de censura contra la premier.

21 de enero: May presenta un plan de Brexit alternativo, pero el Parlamento lo rechaza.

14 de marzo: El Parlamento rechaza una salida sin acuerdo de la UE y May deberá pedir una prórroga del artículo 50 a la UE.

29 de marzo: El día en que se suponía que el Reino Unido saldría de la UE, el Parlamento votan por tercera vez en contra del acuerdo de May.

24 de mayo: May anuncia su dimisión, que se hará efectiva el 7 de junio, tras fracasar las negociaciones con los laboristas.

24 de julio: Boris Johnson, nuevo primer ministro se compromete a abandonar la UE en la fecha fijada.

28 de agosto: Johnson pide a la reina la suspensión del Parlamento de mediados de septiembre a mediados de octubre para evitar que los Comunes aprueben medidas que impidan el Brexit el 31 de octubre.

16 de octubre: La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dan casi por seguro un acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el Brexit.

17 de octubre: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anuncia que se alcanzó un acuerdo.