Brenda respondió con furia las críticas sobre su cuerpo

Jueves 6 de agosto de 2020

El último posteo de Brenda Asnicar en Instagram, donde promociona un show virtual, generó muchos comentarios de los usuarios sobre su delgadez y la prensa se hizo eco del tema; lo que generó la bronca de la actriz. Indignada con los comentarios que recibió sobre su cuerpo, la modelo realizó un fuerte descargo en las redes.Brenda respondió furiosa en Twitter a las notas que hablaban de una preocupación sobre su peso: “¿Por qué no se pudren? Ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando? ¿Que me suicide? ¿Qué es lo que quieren?”, escribió con indignación.Y agregó: “Hablen de mi arte y dejen de enseñarle a a la gente a opinar sobre las apariencias”, haciendo hincapié en la importancia de aceptar al otro como es, dejando de lado las apariencias físicas.“Viven replicando cosas miserables que a nadie le importan. Debería denunciarlos por bullying...”, cerró la artista, molesta.No es la primera vez que Asnicar se muestra molesta por los comentarios sobre su cuerpo ya que en 2018 también había realizado un fuerte descargo sobre el tema.En ese momento, expresó: “Soy flaca, gente. Tuve unos kilitos de más, tuve unos kilitos de menos, ¿por qué tengo que dar explicaciones? ¡Flaco, ocupate de tu vida! ¿Qué pensás que le estás generando a alguien cuando le hablás de su cuerpo y le faltás el respeto? ¿Pensás que puede ser constructivo? ¡No! No sólo no es constructivo, sino que además es hiriente y una falta de respeto”.