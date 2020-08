Brenda Asnicar apuntó contra las críticas

Sábado 8 de agosto de 2020

Brenda Asnicar causó un revuelo al publicar un video para promocionar un show musical vía streaming. Algunos de los mensajes cuestionaban su figura y le preguntaban si estaba bien de salud. Al ver estas críticas, ella alegó: “Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo. Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. “Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí sólo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”, completó. El debate pasó de las redes a la televisión y Brenda contratacó: “Mientras hoy esquivé todo tipo de llamados... en varios programas de televisión hablaron de mí, en especial, de mi aspecto físico, mi salud, mi intimidad, sin saber nada realmente... donde especularon, infiririeron, usándome para vender minutos de publicidad y sostener sus salarios ridículos donde es injustificable la ignorancia que manejan...”, dijo.