Brasil: un alcalde decidió reabrir los comercios pese a la ola de contagios por Covid-19

Sábado 4 de julio de 2020 | 12:20hs.

El alcalde de la ciudad brasileña de Itabuna, en el estado de Bahía, anunció que el 9 de julio abrirá los comercios "muera quien muera", pese a que tiene copada al 100 % la capacidad de los hospitales para atención de pacientes con la COVID-19.El municipio se volvió tendencia en Twitter después de que se difundiera una entrevista al alcalde, Fernando Gomes. "Primero luchar por la vida, la vida es una sola. Morís y se terminó. No hay fortuna, ni pobreza, ni bancarrota, nada. No puedo abrir algo para lo que no tengo tapa. Entonces, con la duda y con los nuestros muriendo por una cama en Itabuna, transferiré esa apertura (del comercio). Ordené publicar el decreto el día 8, para que el día 9 abra, muera quien muera", señaló el edil.La ciudad de 200.000 habitantes permanece en cuarentena desde marzo y tenía previsto iniciar la reapertura de actividades comerciales este jueves 2 de julio, pero decidió posponer la fecha por la falta de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes con COVID-19.Itabuna solo cuenta con 30 camas para atención de pacientes con la COVID-19 y ya suma 2.637 casos confirmados y 58 muertes por la enfermedad.Tras la polémica y las críticas que causaron las declaraciones del alcalde Gomes, la municipalidad divulgó un comunicado señalando que se habían "malinterpretado" sus palabras.El nordeste es una de las regiones más empobrecidas de Brasil, así como una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus, con cerca de 20.000 muertes y 500.000 infectados, prácticamente la tercera parte del total del país.Brasil es el segundo país del mundo con más infectados, solo por detrás de Estados Unidos, con más de 61.000 muertos y 1.496.000 casos.