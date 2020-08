Brasil: suspendieron Goias-San Pablo a minutos del arranque por 10 casos positivos de Covid-19

Domingo 9 de agosto de 2020 | 20:59hs.

El encuentro por el Brasileirao entre Goias y San Pablo, rival de River en la Copa Libertadores, fue suspendido cuando los jugadores se encontraban en el campo de juego debido a que se registraron diez casos positivos por coronavirus en el elenco local.La Confederación Brasileña de Fútbol postergó el encuentro a dos minutos del arranque, dado que las autoridades intentaron que el duelo se lleve a cabo pese a que ocho de los once titulares de Goaias estarían entre los contagiados."El respaldo es muy simple, diez de los 23 jugadores dieron positivo. Lamentablemente fuimos comunicados de estos resultados positivos hoy, cuando todos los jugadores que dieron positivo estaban concentrados. Ante este hecho, preferimos actuar con coherencia, pidiendo para que el partido fuera aplazado", manifestó el presidente de la institución, Marcelo Almeida.Por su parte, la visita expresó mediante sus redes sociales: "El San Pablo manifiesta su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de suspensión del partido de este domingo, en Goiania. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar a la sociedad la importancia de los cuidados".Más temprano, se había decidido postergar un duelo correspondiente a la Serie C de Brasil entre Treze Futebol Clube y Sociedade Imperatriz de Desportos, que tenía lugar en la ciudad Campina Grande del estado de Paraíba, del noreste brasileño. Doce de los 19 jugadores del visitante Sociedade dieron positivo por el COVID-19.Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. El sábado superó la cifra de 100.000 muertos a causa de esta enfermedad y, a cinco meses después del primer caso reportado, el país no da señales muy alentadoras.Con cerca de 210 millones de habitantes, su Gobierno reportó un promedio de más de mil muertes diarias por desde finales de mayo y solo en el último día registró 905 víctimas.El Ministerio de Salud indicó dijo que además hay más de tres millones de contagios confirmados. Estas cifras, de fallecidos e infectados, solo son superadas por Estados Unidos.Brasil enfrenta la pandemia con un ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, un general militar que realizó su carrera en logística. Dos ministros de Salud anteriores, ambos médicos, dejaron el cargo por diferencias con Bolsonaro sobre las medidas de distanciamiento social y el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco promocionado por el presidente, pero que la mayoría de los estudios determinaron que es inefectivo para combatir el COVID-19 y hasta podría ser contraproducente.