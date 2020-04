Brasil reportó un nuevo récord diario y ya superó los 2.000 fallecidos

Sábado 18 de abril de 2020

Autoridades sanitarias de Brasil reportaron ayer un nuevo récord diario de muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus: fue de 217, cifra que a la vez hizo que el país supere los dos mil decesos. En concreto, 2.141 personas perdieron la vida a causa de la pandemia global.La cantidad de casos positivos registrados durante el último día fue de 3.257, lo que elevó el total a 33.682. Brasil es el país latinoamericano con la mayor cantidad de transmisiones y fallecidos.El Ministerio de Salud de Brasil afirma que el número real de casos podría ser mayor, ya que sólo los pacientes ingresados en los hospitales hacen pruebas y hay casos de testeos en espera de confirmación.Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró ayer su llamamiento a reanudar la actividad económica y reabrir fronteras pese a la pandemia de coronavirus. “Es un riesgo que corro”, declaró el mandatario en la toma de posesión del nuevo ministro de Salud.Nelson Teich tomó posesión del cargo después de que su predecesor, Luiz Henrique Mandetta, fuese apartado del cargo por las discrepancias con Bolsonaro en la gestión del brote. Mandetta defendía medidas de confinamiento, en contra del criterio del presidente.Su sustituto llegó al ministerio abogando por intensificar la colaboración con las autoridades de los distintos estados y por ir adaptando las directrices en función de los datos, también los económicos. “El objetivo siempre es la gente”, señaló Teich, en un discurso en el que no anunció ninguna nueva medida.“Por más que se hable de salud, de economía, no importa: al final siempre se trata de personas. Eso es lo que venimos a hacer aquí, traer una vida mejor para la sociedad y las personas en Brasil”, agregó el nuevo ministro.Bolsonaro también participó en el acto, desde el que volvió a abogar por reanudar la actividad económica para contener los efectos colaterales de la emergencia sanitaria. En sus últimas previsiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró que el PBI brasileño se contrajo un 5,3 por ciento.“Esta lucha para comenzar a abrir el comercio es un riesgo que corro, porque si la situación empeora, caerá sobre mí”, aseguró el presidente, que sólo ve necesario que permanezcan en sus hogares los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, considerados los dos principales grupos de riesgo.El presidente también planteó la posibilidad de dar marcha atrás al cierre de las fronteras terrestres, en vigor desde mediados de marzo. “¿Por qué cerrar la frontera con Paraguay si es una frontera seca que no podemos controlar (...) Lo mismo ocurre con Uruguay”, completó.