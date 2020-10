Brasil mostró todo su poderío y apabulló a Bolivia, próximo rival de la Argentina - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 08:10hs.

Brasil expuso su condición de candidato y goleó de local por 5 a 0 a Bolivia, próximo rival de la Argentina, en el encuentro que cerró la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.Los goles del partido, desarrollado en el Arena Sao Paulo, fueron de Marquinhos (15m PT), Roberto Firmino (29m PT y 3m ST), José Carrasco en contra (20m ST) y Phillippe Coutinho (27m ST).“¿Nos tenemos que preparar para lo peor?”, se preguntaban, antes del partido, algunos medios bolivianos. La decisión del DT César Farías de dejar a sus mejores jugadores en La Paz para el choque del martes con Argentina y las disputas entre los clubes y la federación nacional de fútbol, que repercutió en la preparación del seleccionado, les permitían sospechar con una respuesta.Y la confirmación llegó a los 43 segundos del choque en el Arena Sao Paulo, lo que demoró Brasil para generar su primera chance de gol: Renán Lodi sacó un gran remate desde la izquierda, el ex Boca Carlos Lampe rechazó corto y Everton, que se llevó la pelota por delante en el rebote, estuvo a punto de abrir el marcador. Y a los 3m, Marquinhos cabeceó apenas desviado tras un centro desde la izquierda del propio Everton.Ya esa altura se apretaban 21 jugadores en el terreno visitante: los diez de campo de Brasil y los 11 bolivianos.El despliegue del equipo de Tité incluía la proyección de sus laterales, la conducción de su doble cinco, la movilidad de sus tres volantes ofensivos y apenas Firmino, referencia de área y hasta allí metido entre los centrales, no lograba encajar en el circuito creativo del local o disponer de buenas chances de gol. A los 15m se terminó la resistencia boliviana: Danilo envió un centro exacto desde la derecha al corazón del área y Marquinhos, completamente solo, ahora no falló.Con la ventaja y la certeza de que, ante la fragilidad boliviana, sólo debía acelerar ocasionalmente para llevar peligro a Lampe, Brasil bajó el ritmo. A los 29m apuró: Renán Lodi recibió de Neymar en el sector izquierdo del área grande y envió un centro rasante para que Firmino, también sin marca, empujara al 2 a 0.Bolivia recién se acercó a los 40m con un tiro libre cerca del área que terminó con una contra. Si el visitante ya tenía enormes dificultades con las líneas pegadas cerca de su arco, esta jugada, que Neymar no pudo resolver, pareció mostrarle el sufrimiento aún peor que le significaba salir a buscar el descuento.Eso ocurrió apenas iniciado el complemento: por salir unos metros más adelante quedó expuesto. A los 3m Firmino, tras centro de Neymar, amplió la diferencia a 3-0; y a los 5m, con la misma fórmula (contra conducida por el astro del PSG tras una aproximación del visitante), el delantero del Liverpool inglés estuvo a punto de meter el cuarto pero se demoró en la definición.Los goles posteriores de José Carrasco, en contra (20m), y de Phillippe Coutinho, compañero de Lionel Messi en Barcelona, a los 27m, sirvieron para que el resultado reflejara con mayor precisión la falta de equivalencias y las aspiraciones reales que tienen uno y otro para llegar al Mundial de 2022.El martes próximo, por la segunda fecha del camino a Qatar, Bolivia recibirá a Argentina en el Hernando Siles de La Paz y Brasil visitará a Perú en el estadio Nacional de Lima