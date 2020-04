Brasil en el laberinto de Bolsonaro

Domingo 26 de abril de 2020

Por Roberto Maack rmaack@elterritorio.com.ar

Mientras los cementerios del Brasil real se preparan para los terroríficos días que se vienen por el avance del coronavirus, el gobierno de Jair Bolsonaro sigue desangrándose en una puja política por su supervivencia al frente del poder Ejecutivo. Es que la renuncia el viernes de Sérgio Moro, el superministro de Justicia y Seguridad pública, terminó de dinamitar una de las bases de lo que fue, o amagó ser, el bolsonarismo.Como escribió un periodista brasileño apenas se conoció la dimisión, “Moro salió disparando balas”, dejando planteado en la práctica las bases de un posible pedido de juicio de destitución contra su ex jefe. Y también, hay que decirlo, en el mismo acto y subido a la marquesina del caso Lavajato, mostró sus aspiraciones electorales, poniéndose en la lista de los presidenciables para el 2022. “Siempre estaré a disposición del país”, dijo al anunciar su salida.¿Qué desató la renuncia? Bolsonaro echó por decreto este viernes al director de la poderosa Policía Federal brasileña, Mauricio Valeixo, hombre de Moro. ¿Era para tanto? Para el ex juez, sí. La Policía Federal fue la que hizo toda la investigación contra la corrupción sistémica del poder y la política que se conoció como el caso Lavajato, que lideró Moro desde su juzgado de Curitiba. Según la prensa el vecino país, la fuerza de seguridad tiene cierto prestigio de independencia del poder político. Moro lo recordó al irse. Dijo que, durante toda su investigación, ni siquiera el gobierno del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, principal blanco de esa causa penal, se atrevió a hacer cambios en la Policía Federal. (Investigación, que por cierto fue cuestionada porque el ex juez influyó sobre los fiscales de la causa).El ahora ex ministro fue más claro todavía. En la conferencia donde anunció su salida acusó directamente a Bolsonaro de interferir en el combate contra la corrupción al echar al director de la Policía Federal; de prever otros cambios en superintendencias estatales claves, las de Río de Janeiro y Pernambuco; y pretender acceder a informes sobre investigaciones reservadas que lleva adelante la fuerza federal con la justicia. Para los observadores esta acusación podría ser la base del juicio de destitución.La salida de Moro dejó también heridas hacia adentro. El vicepresidente Hamilton Mourao dijo que la renuncia fue una “pérdida para el gobierno”. Por su parte, según publicó el diario Folha de San Pablo, el ala militar que integra la alianza de gobierno “se sintió traicionada y discute si sigue apoyando a Bolsonaro”.En el círculo rojo hubo otras declaraciones. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso pidió la renuncia del Presidente, al tiempo que varios parlamentarios, ministros de la Corte y otras instituciones cuestionaron la salida del ministro.Pero esto no es de ahora. La gestión de Bolsonaro viene debilitándose desde el primer día, en la mayoría de las veces, por errores propios. Sin embargo, fue su postura (es apenas una “gripecita” dijo sobre la peste que acumula cerca de 4 mil muertos) frente a la pandemia por el coronavirus lo que terminó de arrinconarlo: perdió aliados importantes y gente propia como el ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta. Y ahora Moro.“Si la renuncia del ministro Mandetta mostró el agotamiento del gobierno de Jair, la salida de Moro enterró la gestión”, escribió la prensa del vecino país. El próximo ministro que podría salir eyectado sería el de Economía, Paulo Guedes.Sin apoyo en su propio espacio, Jair salió en busca de nuevos aliados. Según medios brasileños está en conversaciones con dirigentes de centro y de la derecha brasileña y con grupos empresarios, en busca de apoyo legislativo para zanjar del posible juicio político. Para lograrlo tendrá que ceder lugares en su gabinete. Será clave ver quién ocupa el lugar que dejó Moro. Y después esperar a lo que suceda con Guedes.¿Qué busca Bolsonaro con los cambios en la Policía Federal? Básicamente, pretendería controlar las investigaciones judiciales que le afectan y blindar a su familia y su red de apoyo, su círculo íntimo.Un ejemplo: la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación de las fake news (otro flagelo del momento) identificó con ayuda de la Policía Federal, la participación de un asesor del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, en la distribución de ataques en las redes sociales contra políticos y funcionarios judiciales.“El gobierno prometido por Bolsonaro se terminó. El plan liberal de Paulo Guedes (ministro de Economía) y el plan de combate a la corrupción de Moro fueron derrotados por la pandemia, la consolidación de la grieta y por la alianza con los partidos de centro”, escribió el senador Alessandro Vieira en redes sociales.El ex presidente José Sarney (90) dijo en una entrevista telefónica desde su casa en Brasilia donde cumple la cuarentena: “Estamos en un laberinto sin saber qué salida vamos a encontrar. Asistí a todas las crisis del Brasil, pero nunca estuve en un momento de tanta superposición de crisis al mismo tiempo”.Mientras Bolsonaro insiste con “la gripecita”, incita a la población a abandonar el aislamiento social al precio de miles de muertes para beneficiar la economía y fogonea la crisis política que crea nuevos recovecos en este su laberinto, que por ahora, parece no tener salida.