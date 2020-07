Brad Pitt y Angelina: la terapia familiar parece no funcionar

Domingo 26 de julio de 2020

Desde su divorcio de Angelina Jolie hace cuatro años, Brad Pitt intentó mantener una buena relación con los seis hijos que tiene junto a la actriz. Al principio, no fue nada fácil, pero con el tiempo se fueron limando asperezas y ambos decidieron hacer terapia familiar para recomponer los vínculos. Al parecer todo se va encaminando, salvo por el hecho de que sus hijos mayores, Maddox y Pax, todavía no le hablan a su padre.Ambos, ya adolescentes, no ceden en el enojo que mantienen hacia el actor desde que se divorció de su madre. Maddox es camboyano, tiene 18 años y fue adoptado por Angelina antes de su relación con Pitt, pero se crió con el actor desde muy pequeño. Ahora estudia en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur.Por su parte, Pax, que nació en Vietnam, tiene 16 y ya incursionó en el cine delante y detrás de cámara. Pax también fue adoptado, cuando tenía cuatro años por Brad y Angelina. Ahora, en plena etapa adolescente, tampoco tiene buena relación con su padre.El conflictivo divorcio que tuvo la ex pareja al inicio de la ruptura tensó la relación entre ellos. Y a pesar de que ahora el diálogo entre Pitt y Jolie mejoró notablemente, los dos hijos mayores todavía siguen con rencor por el mal momento que pasaron cuando fue la separación.Desde hace tiempo, Maddox no ve ni habla con su padre y ahora tampoco lo hace Pax, a pesar de los esfuerzos de Pitt por acercarse a ellos. La pandemia y sus restricciones tampoco colaboraron para mejorar las cosas.La terapia familiar que encararon Brad y Angelina sí funcionó para mejorar la relación entre el actor y sus otros hijos, a quienes visita con más frecuencia. En los últimos cumpleaños de los más chicos, en mayo y julio, hubo celebración familiar en la que estuvieron todos juntos, salvo Maddox.Los otros hijos, Zahara, John (antes Shiloh), y los mellizos Vivienne y Knox, pasan tiempo compartido entre la casa de su mamá y la de su papá, como casi todos los hijos de padres separados.Sin embargo, el vínculo de Brad y los dos mayores aún no se reestablece. Con Maddox están distanciados desde que, en 2016, a causa de una supuesta pelea durante un vuelo en un avión privado, se dio una discusión entre padre e hijo que derivó de una discusión previa entre Angelina y Brad. Ese episodio, al parecer, fue determinante para que se concretara la separación y el divorcio de la pareja.Este año, a pesar de la pandemia, todos los integrantes de la familia comenzaron a tener un contacto más fluido. El 12 de julio cuando Vivienne y Knox cumplieron 12 años, hubo celebración familiar en la mansión de Angelina, en Los Angeles.Pero la armonía familiar completa todavía no llegó. Tanto Angelina como Brad apuestan a que, mediante terapia o con el paso del tiempo, la relación del actor con Maddox y Pax finalmente se recomponga.