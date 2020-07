Borré: “No estoy apurado por tomar una decisión”

Domingo 26 de julio de 2020

El delantero colombiano Rafael Borré, quien arribó ayer a Buenos Aires tras realizar parte de la cuarentena en Colombia aseguró que “estoy feliz de estar en este club, River me dio mucho y estoy muy contento con mis compañeros y por el cuerpo técnico”.En declaraciones a TyC Sports, Borré agregó: “Las cosas que lleguen serán analizadas por todos pero yo no estoy apurado por tomar alguna decisión porque me siento cómodo y tranquilo, esperando volver a entrenar y estar con el equipo”.Al referirse al tema de su contrato y la opción del Atlético Madrid por comprarlo opinó: “Es un tema complejo el tema del contrato y se verá como sigue, pero yo estoy muy tranquilo y positivo con el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico”.En cuanto al tema de volver a entrenar dijo: “Pude pasar un tiempo con la familia y mi esposa, me mantuve en forma entrenando y ojalá pronto podamos volver a trabajar con el equipo, todos tenemos esa expectativa y que se de lo antes posible”.