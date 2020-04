Bono de Anses: 1,3 millones cobrarán por Correo y 2 millones por cajero automático

La Anses pagará 4.981.793 bonos de $10.000, que se sumarán a los 2,4 millones que ya comenzaron a abonarse a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).En total, serán más de 7,8 millones de beneficios, sin contar los reclamos que puedan ser admitidos en los próximos días.Al ser confirmadas, las personas debían ingresar un CBU para recibir el depósito. Si no tenían cuenta bancaria, debían optar por cobrar en oficinas del correo, hacerlo mediante un retiro de efectivo de un cajero automático (Link o Banelco) o utilizar la billetera virtual "Cuenta DNI" del Banco Provincia.Los datos oficiales señalan que 1.198.778 personas informaron un CBU y recibirán la transferencia bancaria. Otros 455.778 optaron por la billetera "Cuenta DNI". Según el Bapro, la entidad abrió en diez días más de 500.000 billeteras y el 51% son personas que no tenían caja de ahorro en el banco bonaerense.Hubo 1.272.928 personas que escogieron cobrar en cajeros automáticos de la red Link, principalmente del Banco Nación. Ellos recibirán un código que deberán tipear en la terminal para retirar el efectivo.Y hubo 739.863 personas que optaron por retirar el efectivo de cajeros de la red Banelco, también con un código y sin tarjeta de débito.El resto, 1.314.446 millones, eligió acercarse a alguna de las oficinas del Correo Argentino a retirar los 10.000 pesos en efectivo.El operativo para pagar a los casi 4 millones que no tienen cuenta bancaria comenzará el 6 de mayo. Se presume que se distribuirán los días de pago según la terminación del DNI. Falta saber si se pagará un día distinto a cada finalización del documento (demoraría 10 días) o de otra manera.