Bon Jovi y el príncipe, juntos en una noble causa

Martes 3 de marzo de 2020

Bon Jovi, quien cumplió ayer 58 años, se reunió con el Príncipe Harry en Abbey Road, los míticos estudios de Los Beatles, para grabar “Unbroken”, uno de los singles de su último álbum. El objetivo es donar las ganancias del tema a la fundación Invictus Game, que apoya eventos deportivos internacionales para veteranos de guerra heridos o enfermos.De la grabación, impulsada por el propio Harry - quien fundó y dirige la organización sin fines de lucro a la que serán donadas las ganancias -, también participó el coro “Invictus Games Choir” y la organización “Help for Heroes”.La cuenta oficial de los Duques de Sussex (puesto que tanto Harry como su mujer, Meghan Markle, dejarán de liderar a finales de abril próximo, tras su renuncia) compartió parte de esa gran jornada de trabajo.En el video difundido se los puede ver a Bon Jovi y Harry en el estudio 2 de Abbey Road - en el que Los Beatles grabaron 11 de sus 13 álbumes. Un sentido texto acompaña la imagen, este asegura: “Estamos grabando dentro de Abbey Road Studios, hogar de The Beatles y otras leyendas de la música. The Duke of Sussex se une a Jon Bon Jovi y al Invictus Games Choir para una sesión especial en vivo en ayuda de la Invictus Games Foundation”.Además, sobre la canción dice: “Se llama ‘Unbroken’, fue creada por Jon Bon Jovi para destacar a los veteranos que viven con lesiones por estrés postraumático, para honrar su servicio y reconocer la fuerza de la comunidad de las Fuerzas Armadas”.Luego de la grabación, Harry y Bon Jovi posaron en la famosa senda peatonal que se encuentra en la entrada del estudio, allí donde Los Beatles tomaron la portada de su famoso disco Abbey Road.