Bombera refuerza la vocación de servicio

Domingo 29 de marzo de 2020 | 16:45hs.

Iara Nailea Benítez tiene 21 años, es oriunda de la ciudad de Eldorado y heredó la profesión de bombera por parte de su abuelo, al igual que su padre, hermano, tío y primos, quienes comparten la responsabilidad de formar parte del cuartel de bomberos voluntarios.

La solidaridad de la profesión fluye en sus venas y actualmente se la puede ver prestando servicio en el control del acceso principal a la localidad. “A los 13 me integré al cuerpo de cadetes de los bomberos voluntarios de Eldorado, fui aspirante y finalmente hoy soy bombero”, recordó en diálogo con El Territorio.

En cuanto al difícil momento que atraviesa el mundo en relación al coronavirus, explicó que “nos dividimos las tareas, mi familia me dice que me cuide todo el tiempo, llego a mi casa y realizo el protocolo de higienización para no infectarlos”.

“Mi mamá es la que más se preocupa, les agradezco el apoyo infinitamente porque al ser de una familia que tiene muchos integrantes bomberos entienden la vocación, ellos saben que podemos salir y no volver. También sabemos que aunque no tengamos el uniforme, somos bomberos los 365 días del año, brindar el servicio a nuestra comunidad, provincia o país es un orgullo”, expresó emocionada.