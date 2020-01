Bombardearon una base militar que alberga soldados de EE.UU.

Lunes 13 de enero de 2020

“No maten a sus manifestantes” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a las autoridades iraníes que “no maten a sus manifestantes” y los instó a que faciliten la difusión de la información en medio de protestas contra el gobierno de Teherán tras el derribo del avión ucraniano.

“A los líderes de Irán: no maten a sus manifestantes”, escribió Trump, en mayúsculas, en su cuenta de Twitter. “Ya mataron o encarcelaron a miles de ellos, y el mundo está observando. Más importante aún: América está observando. Vuelvan a activar internet y dejen que los periodistas campen a sus anchas”, añadió. “Basta de matar al gran pueblo iraní”, concluyó.

Diversas fuentes confirmaron protestas en varias ciudades iraníes y una en concreto frente a la Universidad Amir Kabir de Teherán, donde fue detenido el embajador británico en Irán, Rob Macaire, luego liberado. Las marchas por el derribo del avión ucraniano el pasado miércoles por un misil antiaéreo iraní se suman a las que comenzaron en noviembre en un contexto de gran frustración por la devaluación de la moneda y la subida de los precios de productos básicos como el pan y el arroz.

El Pentágono admite no tener pruebas sobre posibles ataques

Potencias endurecen su discurso sobre Teherán

La base aérea Al Balad, en el norte de Bagdad (Irak), que alberga también a tropas estadounidenses, fue bombardeada ayer dejando por el momento un saldo de cuatro iraquíes heridos.Aún no se sabe si los proyectiles utilizados fueron cohetes del tipo Katyusha o morteros, según informaron las agencias AFP y Reuters. Tampoco estaba claro quién era responsable.Ubicada unos 80 kilómetros al norte de Bagdad, Al Balad es una de las bases aéreas más grandes del país árabe y cuenta entre su arsenal con cazabombarderos F16 que Bagdad adquirió a Estados Unidos.La mayor parte de la guarnición estadounidense allí presente había sido retirada en los últimos días del lugar. Según una fuente militar citada por AFP, sólo quedaban 15 efectivos estadounidenses y una sola aeronave en Al Balad al momento del ataque.Las instalaciones iraquíes que albergan tropas estadounidenses están siendo el blanco de ataques esporádicos y de baja intensidad desde hace meses, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán en las últimas semanas que empeoró de la reciente muerte del general persa Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), en un bombardeo estadounidense.En respuesta, Irán lanzó el 8 de enero un fuerte bombardeo con 22 misiles balísticos sobre la base aérea de Ain al Assad, que también alberga a personal estadounidense, sin que se produjeran víctimas.En tanto, Al Balad fue también atacada con cohetes el pasado 4 de enero, una vez más sin que se reportaran daños ni víctimas.En los últimos días se produjeron además varias acciones nocturnas con cohetes contra la Zona Verde de Bagdad, en la que se ubican embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, y edificios gubernamentales.Aunque nadie se atribuyó los ataques, el uso de cohetes es una táctica usual del grupo terrorista libanés Hezbollah, controlado por Irán, así como también muchas otras milicias apoyadas por Teherán, numerosas de las cuales operan dentro del territorio iraquí.El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, admitió ayer que no ha visto ninguna “prueba” concreta de que el general iraní Qasem Soleimani, asesinado este mes en una operación estadounidense en Bagdad, planeara atacar cuatro embajadas del país norteamericano, como afirma el presidente Donald Trump.“El presidente no citó una prueba en concreto y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere”, dijo Esper en una entrevista con el programa televisivo Face The Nation, en CBS News.El jefe del Pentágono matizó, sin embargo, que está de acuerdo con Trump en que “es probable que (los iraníes) fueran a atacar las embajadas, porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país”.Sus declaraciones añaden dudas al cambiante relato de Trump para justificar la misión contra Soleimani, ya que el presidente dijo inicialmente que el comandante planeaba ataques indefinidos contra objetivos estadounidenses, luego precisó que quería “volar” la embajada en Bagdad y después habló de planes contra otras misiones.“Puedo revelar que creo que probablemente habrían sido cuatro embajadas”, aseguró Trump durante una entrevista el viernes con la cadena Fox News.Esper defendió que el mandatario nunca habló de pruebas en el caso de las cuatro embajadas, sino que dijo que “creía” que ese era el plan de Soleimani, y aseguró que él comparte ese análisis.De lo que sí vio “pruebas” el secretario de Defensa fue de que Soleimani planeaba atacar la embajada estadounidense en Bagdad, según precisó en otra entrevista con la cadena CNN.Los cambios en la justificación de Trump para esa misión generaron incomodidad entre algunos miembros del Congreso, que no recibieron ninguna información sobre la supuesta amenaza a cuatro embajadas durante una reunión que mantuvieron esta semana con Esper y otros funcionarios, según varios medios.Además, la hipótesis de que la operación contra Soleimani pudiera formar parte de un plan más amplio diseñado para debilitar a los Guardianes de la Revolución iraníes ha cobrado fuerza después de que el Washington Post revelara el viernes que EE.UU. lanzó otro ataque aéreo en Yemen el mismo día de la misión en Bagdad, el 2 de enero. La operación en Yemen buscaba matar a Abdul Reza Shahlai, un comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, pero no consiguió acabar con su vida.Francia, Alemania y el Reino Unido endurecieron su retórica hacia Irán en un comunicado, en el que exhortan a Teherán a no incumplir los acuerdos nucleares y denuncian su papel desestabilizador y su programa balístico.Tras recordar que los tres países lamentaron que Estados Unidos se saliera de forma unilateral del acuerdo nuclear con Irán y reanudara las sanciones contra Teherán, los firmantes denuncian su violación por parte de las autoridades iraníes, según un comunicado difundido por el Elíseo, sede de la Presidencia francesa.“Es esencial que Irán vuelva al pleno respeto de sus obligaciones contenidas en el acuerdo. Hemos mostrado nuestra profunda preocupación frente a las acciones emprendidas por Irán en violación de sus compromisos desde julio de 2019”, indican París, Berlín y Londres, que instan a cesar esas violaciones, en clara referencia al enriquecimiento de uranio.En caso contrario, se reservan la posibilidad de aplicar las cláusulas contenidas en el acuerdo.Francia, Alemania y Reino Unido consideran necesario “definir un marco a largo plazo para el programa nuclear iraní”. Los tres firmantes denuncian el “papel desestabilizador” que ha desempeñado Teherán en los últimos meses en la región, sobre todo mediante los Guardianes de la Revolución Islámica y la fuerza Al Quds.“Nuestro compromiso en favor de la seguridad de nuestros aliados es inquebrantable. Tenemos que responder, mediante la diplomacia y de manera significativa a las preocupaciones comunes sobre las actividades desestabilizadoras de Irán, incluida la referida a su programa de misiles”, señalan.Por otro lado, París, Berlín y Londres se comprometen a trabajar junto a Teherán en las próximas etapas.