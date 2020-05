Bolsonaro volvió a promover el desconfinamiento en Brasil

Lunes 4 de mayo de 2020

Breves El mensaje de unión del papa Francisco El papa Francisco pidió ayer la cooperación científica internacional para encontrar una inmunización para el coronavirus y dijo que cualquier vacuna exitosa debería estar disponible en todo el mundo.

El Sumo Pontífice alentó la cooperación internacional para hacer frente a la crisis y combatir el virus. “Deseo apoyar y alentar la colaboración internacional que se está llevando a cabo con diversas iniciativas para responder de manera adecuada y efectiva a la grave crisis que estamos experimentando”, apuntó el Papa durante el rezo del Regina Coeli, la oración del domingo que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual.





Nueva York teme un rebrote del virus La ciudad de Nueva York amaneció ayer con buen tiempo, tras un comienzo fresco de primavera, y sus habitantes volvieron a salir a las calles, por lo que el alcalde, Bill de Blasio, advirtió sobre el riesgo de un rebrote de los contagios de coronavirus si se relajan las precauciones.

De Blasio advirtió en conferencia de prensa que un aumento de los nuevos casos de coronvirus retrasaría la “reapertura” de la ciudad y pidió a la población que siga evitando las reuniones.

La ciudad de Nueva York cuenta con más de 18 mil muertes confirmadas o probables por coronavirus, según los últimos datos.

Pese a las críticas sobre su gestión contra el coronavirus, Jair Bolsonaro reiteró ayer ante miles de seguidores en Brasilia su discurso contra el confinamiento, en un momento en el que se dispara el número de casos de Covid-19 en el país.“La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo caro en el futuro”, declaró el jefe de Estado en un retransmisión de la manifestación en directo por Facebook.En Brasil, las medidas de confinamiento son competencia de los gobernadores estatales que las imponen localmente, de forma más o menos estricta. Desde el inicio del brote, el jefe de Estado se mostró en contra de esas medidas.En esa línea, Bolsonaro, que acostumbra a menospreciar la gravedad de la Covid-19, a la que califica de “gripecita”, volvió a asegurar que los brasileños “quieren trabajar”, aunque las encuestas de opinión recientes dicen lo contrario.La protesta tuvo lugar en un momento de crisis política en Brasil tras la renuncia del ex juez Sérgio Moro como ministro de Justicia.La manifestación reunió, además, a una multitud más numerosa que en las semanas anteriores, con muchas pancartas contra Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, y Sérgio Moro, el ex ministro de Justicia, que dimitió la semana pasada con acusaciones de injerencia contra Bolsonaro.En su despedida, el ex ministro acusó al jefe de Estado de intentar “interferir políticamente” en la Policía Federal, que investiga a dos de los hijos del mandatario. La Corte Suprema, en tanto, autorizó a la Fiscalía General abrir una investigación contra el gobernante y el propio Moro para esclarecer la veracidad de las acusaciones del antiguo magistrado. Éste prestó declaración el sábado durante ocho horas en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur) y, según medios locales, presentó “conversaciones, audios y correos electrónicos” intercambiados con Bolsonaro que apoyarían sus graves acusaciones.En el acto de ayer los simpatizantes del presidente corearon “Moro, basura” y llevaron carteles con críticas hacia el Congreso y la Corte Suprema. Algunos, incluso, reclamaron una “intervención militar”.Pero, a diferencia de las protestas anteriores, el presidente brasileño, que no llevaba mascarilla, se mantuvo a distancia de sus seguidores, desde la rampa de su residencia oficial del Palacio de la Alvorada. En vez de alentar a la multitud, el mandatario se conformó con hacer un breve discurso ante la cámara. Luego bajó la rampa con su hija Laura, de nueve años, para saludar a los manifestantes, pero se quedó a más de dos metros de la muchedumbre.“El pueblo está con nosotros, y el ejército está del lado de la ley, del orden, de la libertad y de la democracia”, afirmó. Y agregó: “Le ruego a Dios que no tengamos problemas esta semana porque llegamos al límite. No hay más conversación, de aquí para adelante, no sólo exigiremos, haremos cumplir la Constitución y será cumplida a cualquier precio”.El diario Estado do Sao Paulo, uno de los más importantes del país, contó que un grupo de manifestantes empujó y dio patadas a uno de sus fotógrafos y su chófer.Brasil registró cerca de 100 mil casos de Covid-19 desde el principio de la epidemia y ayer superó la barrera de los siete mil fallecidos.