Bolsonaro sigue desafiando al Covid-19 organizando un asado para 30 personas

"Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado aquí en casa. Charlaremos, quién sabe quizás sale un 'picadito' con algunos ministros, algunos empelados que están acá mi lado", dijo Bolsonaro a la prensa a la entrada del Palacio de Alvorada, según reportó el diario O Globo.



El mandatario también contó que hará una "vaca" para pagar la comida, "Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas, si no, la primera dama pondrá a todos a correr", bromeó.



Pese a las críticas, Jair Bolsonaro insiste con reabrir la economía y acudió incluso a la Corte Suprema para pedir que los estados se vean obligados a levantar las medidas restrictivas. Hasta participa de marchas con sus seguidores en las calles de Brasilia.



No obstante, el gobernador del estado de San Pablo, Joao Doria, anunció este viernes la extensión de la cuarentena total por el coronavirus hasta el 31 de mayo. La región, corazón industrial y financiero de Brasil, es el foco nacional de la pandemia con 39.928 infectados y 3.206 fallecidos.



La COVID-19 ya causó el colapso del sistema sanitario en Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más afectado por la pandemia, donde los hospitales padecen por falta de equipos y escasez de personal, a la vez que sus pasillos están copados de pacientes a la espera de atención.

