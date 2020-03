Bolsonaro se quedó sin cuenta de Twitter por promover la ruptura de la cuarentena

Lunes 30 de marzo de 2020 | 08:59hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió este domingo a las calles de Brasilia para alentar a los ciudadanos a que abandonaran la cuarentena por el coronavirus y Twitter le cerró temporariamente la cuenta por entender que los videos de esa actividad que publicó violan sus reglas. Bolsonaro caminó por las calles de la capital e interactuó cercanamente con ciudadanos luego de que el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, defendiera ayer la distancia social para evitar un colapso del sistema de salud por la propagación del Covid-19.En las conversaciones que mantuvo con la gente el mandatario defendió que solo los ancianos y los enfermos se recluyan por el coronavirus, a contrapelo de las medidas de restricción que tomaron los gobernadores. El jefe del Estado también aseguró que "la cloroquina está funcionando en todas partes", en referencia al tratamiento que impulsa el infectólogo francés Didiere Raoult, una vez más en oposición a lo que dijo ayer Mandetta, quien dijo que esa sustancia no es una "panacea" y se encuentra en las primeras etapas de estudio.Tras el paseo, el mandatario publicó en redes sociales videos de su paseo por las calles, interactuando y sacándose fotos con los vecinos de las localidades de Ceilândia y Taguatinga, ambas en el distrito federal. Bolsonaro dijo que aboga por que todos trabajen, excepto los ancianos. Luego de escuchar a un pequeño comerciante que se quejó porque después de dos semanas de cuarentena, la comida se estaba acabando."Cada gobernador ha decidido qué hacer en su estado. A veces, demasiada medicina se convierte en veneno", dijo el mandatario, citado por el diario O Globo. "Defiendo que trabajes, todos los tontos trabajan. Por supuesto, cualquiera que sea viejo se queda en casa", agregó.En la puerta de un supermercado, también en Ceilândia, Bolsonaro preguntó a las personas que se congregaban a su alrededor qué pensaban de la regla de quedarse en casa. En medio de gritos de "mito" y solicitudes de fotos, planteó la pregunta: "¿Tienes que trabajar. Brasil tiene que caminar, no puede parar, no?", le dijo a uno de sus interlocutores.Esta noche, Twitter informó que la cuenta de Bolsonaro “permanecerá bloqueada hasta que este tweet sea removido”, en alusión a dos posteos en los que el presidente publicó videos de su actividad de esta mañana. Twitter no especificó qué reglas violaron los mensajes cuestionados, subrayó el diario O Globo.En sus condiciones para los suscriptores, la red social explica que en un caso como el de Bolsonaro, la cuenta permanecerá bloqueada hasta que el propio usuario remueva los posteos cuestionados.