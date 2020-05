Bolsonaro insiste con el regreso del fútbol pese a los 20 mil muertos en Brasil

Sábado 23 de mayo de 2020 | 11:10hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que los futbolistas "quieren volver a jugar" alegando que "el deporte es vida y salud" a la vez que indicó que no se sabe "hasta cuándo va a durar" la pandemia por coronavirus."Los jugadores quieren volver a jugar y eso es lo que interesa, porque no sabemos hasta cuánto va a durar esta pandemia. El deporte es vida y salud", afirmó el mandatario brasileño durante su programa a través de la red social Facebook.Bolsonaro mantuvo una reunión el jueves con el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, quien indicó que solo estaban permitidas las actividades de fisioterapia de los clubes de esa ciudad, pero el Flamengo, último campeón del a Liga y de la Copa Libertadores, reanudó los entrenamientos normalmente."En un primer momento había jugadores que eran contrarios al retorno del fútbol, pero ahora hay otro entendimiento por parte de los jugadores para volver, obviamente sin hinchada", aseveró el presidente de Brasil.Además manifestó: "El Ministerio de Salud es favorable a dar un parecer en ese sentido para que podamos ver el fútbol los sábados y domingo. Eso incluso ayuda a mantener a las personas en casa y sin estrés".La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio indicios de comenzar a finales de junio la Liga, la cual estaba inicialmente prevista para mayo, pero de todas maneras no hay un plan detallado por parte del ente deportivo de cómo será y sobre la presencia o no del público.