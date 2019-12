Bolsonaro dice que Trump no le cobrará impuestos al acero

Domingo 22 de diciembre de 2019

Atacó a un periodista por “parecer” gay El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó el viernes por la noche a los periodistas presentes en el Palacio de Alvorada, a uno de los cuales le ha espetado que tiene “una increíble cara de homosexual”, mientras que a otro de los profesionales le ha cuestionado que sea hijo de su padre. El dirigente se ha referido en estos términos hacia los periodistas que le preguntaban acerca de las supuestas irregularidades que habría con uno de los miembros del equipo de uno de sus hijos, Flavio Bolsonaro, cuando era miembro de la Asamblea General de Río de Janeiro. “Usted tiene una increíble cara de homosexual y no por eso le voy a acusar de ello”, soltó Bolsonaro, quien ya en una ocasión en 2011 llegó a asegurar que no podría querer a alguno de sus hijos si fuera gay.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que su homólogo estadounidense Donald Trump le aseguró que no impondrá aranceles sobre el acero y aluminio del país sudamericano.“Sentí una gran satisfacción de recibir una llamada del presidente Donald Trump. Una conversación que duró 15 minutos, con un espíritu de cordialidad y respeto entre dos jefes de Estado”, comentó Bolsonaro en un breve video publicado en Facebook. “Nuestro aluminio, nuestro acero no serán sobrecargados de impuestos”, agregó.Brasil estaba en un grupo de socios de Estados Unidos los cuales habían sido eximidos de esos aranceles. Sin embargo, el 2 de diciembre Trump acusó a Brasil y a su vecina Argentina de manipular sus monedas y afectar a los agricultores estadounidenses y prometió retirar la dispensa.En su cuenta de Twitter, el presidente Trump dijo que había tenido una “grandiosa llamada” con Bolsonaro, pero no mencionó los aranceles.”Discutimos muchos temas incluido, el comercio. La relación entre Estados Unidos y Brasil nunca ha sido más fuerte”, tuiteó. Trump parece dar así marcha atrás a su amenaza de imponer estos aranceles (25 por ciento sobre el acero, 10 por ciento sobre el aluminio) tras acusar a Brasil de devaluar su moneda.