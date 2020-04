Bolsonaro culpó a los gobernadores por los más de 5.400 muertos por Covid-19 en Brasil

Jueves 30 de abril de 2020 | 12:20hs.





"¿Y qué? Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga?", indicó y bromeó después con que no es capaz de "hacer milagros" a pesar de que su segundo nombre es Mesías.



Tras las declaraciones de Bolsonaro, el gobernador de Sao Paulo protagonizó un duro pronunciamiento en el que invitó al presidente a "salir de su burbuja" y visitar los hospitales colapsados y las "personas agonizando".



"Pare presidente con esta política de perversidad, pare de dificultar a aquellos que están luchando por salvar vidas, pare de hacer política en medio de un país que llora las muertes", dijo Doria.



Bolsonaro, que tildó a la pandemia de "gripecita", menosprecia el peligro de la crisis sanitaria desde que apareció el primer caso confirmado de nuevo coronavirus en el país, el pasado 26 de febrero y afirma que la economía "no puede parar".



El epicentro de la pandemia en Brasil sigue siendo el estado de Sao Paulo, el más poblado del país con unos 46 millones de habitantes y que hasta este miércoles contabiliza 2.247 muertes y 26.158 casos confirmados.



Por detrás se sitúa el estado de Río de Janeiro, con 794 muertos y 8.860 contagios. También preocupa la situación en el estado de Amazonas, en el norte de país, que reporta 380 muertes y 4.801 casos y cuyos hospitales y cementerios están completamente desbordados.



Según las estimaciones del Gobierno de Sao Paulo, el número de muertos por coronavirus sería diez veces mayor en la región sin las medidas de aislamiento impulsadas en las últimas semanas.



