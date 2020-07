Bolsonaro, con síntomas de Covid-19, suspendió actividades

Martes 7 de julio de 2020

Breves internacionales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene síntomas de coronavirus y se realizó un nuevo test para comprobar si contrajo la enfermedad. Así lo anunciaron CNN Brasil y la cadena G1, que reportaron a su vez que el mandatario tiene 38º de fiebre y que su oficina canceló el resto de sus actividades por esta semana.Bolsonaro, de 65 años, también señaló que su tasa de oxigenación en sangre había bajado 96% e informó que está tomando hidroxicloroquina, el polémico medicamento antiviral que algunas personas defienden como tratamiento eficaz contra el virus mientras que otros rechazan por su presunta peligrosidad e inefectividad.El mandatario se realizó el test de coronavirus en el hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, y el resultado se conocería hoy al mediodía, indicaron, aunque anoche ya circulaban algunas versiones.En el mismo establecimiento también se practicó una resonancia magnética para controlar el estado de los pulmones, asegurando que no se había detectado ningún problema.“Vengo del hospital, me hice un estudio en el pulmón. Está limpio, está todo bien”, dijo Bolsonaro a sus partidarios desde el jardín del Palacio da Alvorada, residencia oficial del presidente en Brasilia.“Estoy evitando el contacto con la gente. No puedes acercarte mucho, una recomendación para todo el mundo”, agregó.Más temprano se había conocido la noticia de que la abuela de la primera dama y esposa de Bolsonaro, Michelle de Paula, había dado positivo por Covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, y estaba internada.No es la primera vez que el mandatario brasileño sospecha estar contagiado del nuevo virus que mantiene en vilo a todo el mundo. En marzo Bolsonaro llegó realizarse tres pruebas de coronavirus, todas con resultados negativo.Desde el inicio de la pandemia, Brasil ha dejado un saldo de más de 65.000 muertos. El estado de San Pablo es el que proporcionalmente más contagios y decesos tiene.Aún así, la capital de San Pablo sigue adelante con su desescalada de la cuarentena, y ayer reabrió bares, restaurantes y salones de belleza. Además, amplió a seis horas diarias el horario de apertura comercial de negocios -que desde el 10 de junio permitía cuatro horas-.El gobierno de Chile presentó como una “evolución positiva” de la pandemia de coronavirus la nueva baja en los contagios diarios con menos de 3.100, para rozar los 300.000 enfermos totales, y menos de 80 fallecidos por la enfermedad en la jornada de ayer.El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que observan una evolución positiva en la disminución de las cifras e informó que “el número de positividad de exámenes PCR (para detectar el virus) a nivel nacional en los últimos siete días ya está en 22%”.Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el gobierno para enfrentar la crisis.La ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea que paralice la aprobación del acuerdo comercial con el bloque Mercosur hasta que se incluyan compromisos específicos para proteger los bosques del Amazonas, ya que considera que las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han puesto en peligro la supervivencia de este pulmón verde.La directora de la ONG para Brasil, Maria Laura Canineu, advirtió que Bolsonaro “no sólo está incumpliendo los compromisos medioambientales” consagrados en el acuerdo comercial, sino que está complicando que cualquier futuro gobierno brasileño pueda cumplirlos en un futuro.