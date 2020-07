Boliches entre las deudas, reconversión y la incertidumbre para el regreso

Sábado 18 de julio de 2020 | 15:00hs.





Pedido y extensión horaria excepcional

Con la llegada del Día del Amigo, los comerciantes aspiran a tener un alivio económico después del receso producto de la cuarentena por lo que solicitaron al ejecutivo municipal de la capital provincial la extensión horario de atención al público.





Por lo expuesto en horas de la noche de ayer, viernes, mediante el Decreto N° 921/20, la Municipalidad de Posadas autorizó el horario excepcional para la atención al público de bares, restaurantes y heladerías durante el domingo 19 julio, en el marco de la flexibilización de la cuarentena que rige en la capital provincial.

El futuro de los comercios ligados al rubro de fiestas es incierto. Sin embargo, todo parece indicar que serán los últimos habilitados para volver a trabajar con normalidad. Es por esto que, durante el proceso de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio varios de estos comercios optaron por cambiar de rubro y otros simplemente no resistieron y tuvieron que cerrar.En Posadas, el pasado viernes se dio a conocer que el boliche Pan y Manteca, volvía a abrir sus puertas pero en la nueva modalidad de Bar.Sin embargo, hay otros propietarios de boliches que también tienen las intenciones de unirse a esta medida pero no terminan de tomar la decisión, puesto que el actual horario comercial de esta actividad les podría ocasionar muchas complicaciones y limitados ingresos.Tal es el caso de Jimy Lopéz, propietario del boliche Metropolis. Según comentó a El Territorio, el bar metrópolis está en espera de novedades sobre la extensión horaria de este rubro. “No conviene abrir porque nuestro público es más de la noche, cerrar a las 23 implicaría trabajar muy pocas horas al día”, explicó.Además, aclaró que no le resulta descabellado pensar en ofrecer eventos tales como recitales “siempre y cuando se respete el protocolo de distanciamiento y de evitar aglomeraciones”.En esta línea, Lopéz también advirtió que de seguir así,los comercios ligados a la diversión nocturna, no tendrán otra opción más que cerrar. “La situación es muy complicada y las deudas se hacen difíciles de pagar con 4 meses de inactividad” lamentó.Tras las gestiones de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA) y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, el intendente Leonardo Stelatto dispuso que el horario habilitado para el ejercicio de estas operaciones será de 8:30 a 00:30, únicamente el día domingo, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad.Vale recalcar que el lunes 20, estos rubros abrirán de 8:30 a 23 y a partir del próximo martes 21 de julio, estos locales regresarán al horario de 8:30 a 18:30.