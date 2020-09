Boca y River vuelven a salir a la cancha esta noche por la Copa Libertadores - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

River, que volverá a jugar un partido oficial luego de 189 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, reanudará su participación en la Copa Libertadores con su visita a San Pablo de Brasil, por la 3ª fecha del grupo D. El encuentro se desarrollará en el estadio Morumbí desde las 19, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y la televisación de ESPN.





En tanto que Boca volverá a competir también este jueves después de más de seis meses de inactividad a raíz y será en la Copa Libertadores, como visitante de Libertad de Paraguay dirigido por un histórico riverplatense, Ramón Díaz, en un cruce válido por la 3ª fecha del grupo H, que asumirá tras haber soportado un brote con 22 casos positivos en su plantel. El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, con el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski y televisación de ESPN 2.









El partido de River





No obstante el equipo dirigido por Fernando Diniz podría tener la chance de que juegue el delantero Pablo, quien se recupera de una lesión abdominal, y en caso de no hacerlo actuaría Paulinho Boia, aunque no podrá jugar Luciano por estar suspendido cuando militaba en Gremio.







El regreso de Boca a las canchas





El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, quien no viajó por precaución, perdió algunas piezas importantes, como el zaguero paraguayo Junior Alonso y el colombiano Sebastián Villa, quien fue denunciado por su ex pareja por violencia de género y si bien continúa en el plantel, no será tenido en cuenta hasta que no se resuelva su situación judicial, por una decisión del presidente Jorge Amor Ameal.



En el rubro refuerzos llegaron Javier García y Agustín Rossi, suplentes de Esteban Andrada y el colombiano Edwin Cardona, para una función que desempeñaba otro que se marchó, el cordobés Bebelo Reynoso.



Entre las bajas ocasionales para el regreso en Paraguay deberá considerarse también al lateral Julio Buffarini y al delantero Wanchope Ábila, quienes se lesionaron durante las últimas prácticas, mientras que Mauro Zárate, con un inconveniente físico, viajará con la delegación.



Su rival, Libertad, marcha segundo en el campeonato de Paraguay con 39 puntos, seis menos que el líder Cerro Porteño (45) y en la última fecha superó como visitante a General Díaz por 2-0.



El Pelado Díaz cuenta con figuras como el goleador Tacuara Cardozo y una ventaja lógica que le otorga el hecho de estar en plena competencia desde hace más de un mes, mientras que Boca ni siquiera pudo jugar un amistoso y Russo tampoco efectuó las prácticas de fútbol que había imaginado cuando se retomaron los entrenamientos el mes pasado.



Más allá de todo ese panorama, Boca buscará una victoria que le permita escalar a la cima del grupo, que hoy lideran los paraguayos con 6 unidades.



Boca se presentará en Asunción con el aval de la Conmebol y el Ministerio de Salud de Paraguay, que autorizó a que crucen la frontera, aunque en Libertad no están muy alineados con está la situación.



De todas maneras y para evitar malos entendidos con los paraguayos, el Xeneize viajó con una delegación en la que todos dieron negativo de Covid-19.

Parece que pasaron años desde aquella notable goleada de River ante Binacional por 8-0 el 11 de marzo pasado, pero transcurrieron 189 días hasta esta nueva presentación y luego de un desafortunado debut ante Liga en Quito, contra el que cayó 3-0.River encara esta reanudación sin Ignacio Scocco (volvió a Newell's) ni el colombiano Juan Fernando Quintero (ultimando detalles para firmar contrato con Shenzhen de China), Milton Casco (positivo de coronavirus) y Lucas Pratto (distensión en el isquiotibial derecho).No obstante, el peor rival de River no será el potente equipo paulista, sino la falta de fútbol, de ritmo de competición, más allá que el equipo de Marcelo Gallardo llega con un buen estado físico.El equipo millonario, que no pudo jugar partidos amistosos a causa de la pandemia y realizó limitadas prácticas de fútbol, tendrá enfrente a un equipo que suma diez partidos en el Brasileirao, está segundo junto al Mineiro de Jorge Sampaoli a dos unidades del Inter de Eduardo Coudet.Pero River tiene jerarquía en su plantel y Gallardo no va en posición de víctima al Morumbí, por el contrario ya que avisó: “Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa”.San Pablo jugará ante River sin un baluarte del equipo como el notable defensor (ex Barcelona y PSG) Dani Alves, quien se fracturo el antebrazo derecho, y tampoco contará con Pato, que rescindió contrato en los últimos meses.