Boca tiene 26 casos positivos de Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 23:13hs.

El jefe del cuerpo médico del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Batista, confirmó esta tarde que tres nuevos exámenes dieron positivos de coronavirus. La delegación que intentaba llevar a cabo una pretemporada presenta 26 casos de Covid-19.









Si bien no se confirmaron los nombres, de los 26 casos de coronavirus en Boca, serían 18 los futbolistas y 8 entre miembros del cuerpo técnico y auxiliares, según la agencia IAM Noticias.





El médico de Boca se refirió a la participación del equipo en la Copa Libertadores al expresar que “si me preguntás a mí, si hay que frenar la Libertadores, como médico te digo que si, pero como integrante de un plantel digo que no porque hay compromisos asumidos”.



“Hemos sido lo más transpartentes posible”. expresó Jorge Batista en declaraciones a radio La Red.Posteriormente, el facultativo agregó que “hay que tomar todas las medidas, pero estas cosas pasan y lamentablemente nos pasó a nosotros. Viendo el vaso medio lleno, hasta ahora hay asintomáticos y leves. Ahora tendrán serología positiva. Algún infectólogo que me escuche me va a matar”.Cuando se le preguntó en el momento en que el virus pudo ingresar a la burbuja que el equipo implemento, Batista señaló que “creemos que en alguno de los testeos tuvimos un falso negativo y que por ahí se metió el virus en la burbuja”.“Sobre si la burbuja sirve o no. A nosotros no nos sirvió. A River sí le sirvió“, puntualizó.