Boca: Se lesionó Zárate y volvió a jugar Villa - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

Mauro Zárate sufrió una molestia durante el amistoso de ayer en el que Boca cayó frente a Arsenal por 2-0, en el predio que el Xeneize tiene en Ezeiza. El atacante fue reemplazado en el entretiempo y luego del encuentro se realizó una serie de estudios.El cuerpo médico no dio precisiones sobre la zona afectada ni tampoco entregó un diagnóstico, aunque esperan que con los exámenes se descarte una lesión. El exfutbolista de Vélez había arrancado como titular en el duelo frente al conjunto del Viaducto que se dividió en dos etapas de 40 minutos.El partido terminó con triunfo para el Arse por 2-0 con goles de Nicolás Miracco, a los 19’ del primer tiempo, y Facundo Pons, de penal a los 40’ del cierre. El conjunto que dirige Miguel Ángel Russo tiene previsto disputar el sábado un encuentro amistoso frente a Estudiantes de Río Cuarto en Ezeiza.Si bien parecía que Sebastián Villa no iba a jugar más en el Xeneize hasta tanto su situación judicial no quedara resuelta, Russo sorprendió a todos y puso al delantero colombiano desde el arranque.El Xeneize alineó a: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Cristian Medina; Villa, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Zárate y Ramón Ábila.