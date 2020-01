Boca: Pol Fernández este miércoles se sumará a la pretemporada

Miércoles 15 de enero de 2020 | 09:50hs.





El futbolista de 28 años llegó este martes al aeropuerto internacional de Ezeiza luego de dejar Cruz Azul, donde solo jugó 12 partidos en la temporada, y retorna al Xeneize, club en el que debutó en Primera División.



Pol Fernández, quien fue campeón de la Superliga 2018/19 con Racing, recibió el llamado del vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, y no dudó en retornar a la institución en la que dio sus primeros pasos. Luego de dejar Boca en 2013, Fernández pasó por Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Racing y Cruz Azul de México.



Si bien superó todos los estudios médicos, el jugador aún no firmó contrato. Se espera que lo haga a primera hora del miércoles y que luego se sume al resto del grupo, para poder comenzar con la puesta a punto



Pol Fernández, que se suma a préstamo por un año, peleará por un lugar en el once titular con Nicolás Capaldo, ahora en la Selección argentina Sub 23, y con Agustín Almendra.



Russo prepara el equipo para los primeros amistosos

Más allá del mercado de pases, el DT de Boca termina de delinear la formación con la que encarara los duelos ante Universitario de Lima el jueves y Athlético Paranaense de Brasil el próximo domingo, ambos en San Juan.



El primero de los equipos que probó el entrenador formó: Esteban Andrada; Marcelo Weingandt, Lisandro López, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Obando; Ramón Abila y Mauro Zarate.



La otra alineación estuvo integrada por Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastian Villa, Jorman Campuzzano, Leonardo Jara y Exequiel Cevallos; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández superó la revisión médica y este miércoles se sumará a la pretemporada como primer refuerzo del Boca conducido por Miguel Russo.