Boca no incorporará a Bustos y Weigandt se va a Gimnasia - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Boca finalmente no contará con la llegada de Fabricio Bustos, ya que no prosperaron las negociaciones con Independiente, mientras Marcelo Weingandt, que también juega como lateral derecho, se va a Gimnasia (LP) a a préstamo por un año y medio sin cargo, a pedido de Diego Maradona.Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol, le ofreció a la dirigencia del Rojo al arquero Agustín Rossi mano a mano por el marcador de punta derecho, mientras que Jorge Damiani, de la subcomisión de fútbol del club de Avellaneda, pidió en cambio al arquero y también a Iván Marcone, reconocido hincha rojo, o porcentajes de ambos jugadores.El departamento de fútbol que dirige Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo no coincidió, en una situación parecida a la de hace un mes y medio cuando el campeón de la Superliga estuvo a punto de incorporar al goleador Silvio Romero, y el pase se frustró porque Independiente quería a Marcone como parte de la operación y Boca pretendía negociarlo aparte. Ahora se repitió la historia. En tanto, el juvenil Weingandt se va i a préstamo por un año sin cargo.