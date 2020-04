Boca lo rechazó por flaco y hoy brilla en la Juve

Domingo 12 de abril de 2020

El fútbol está lleno de historias como la del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, uno de los volantes más jerarquizados de la Serie A italiana. El jugador del seleccionado cafetero reveló que cuando era un juvenil estuvo a prueba Boca, pero que el club argentino lo rechazó por su físico. Hoy brilla en la Juventus.“Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Estuve en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se dieron. De todas formas me sirvió porque pude tener experiencia, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien”, contó Cuadrado en una entrevista.