Boca: la llegada de Edwin Cardona podría caerse por cambios de último momento

Desde el principio, la dirigencia del Xeneize fue muy clara con el futbolista colombiano, a quien le explicaron que le abrirían las puertas para que tenga su segundo ciclo en el club, pero que no iban a comprar su pase: para sumarse a Boca, él tendría que encargarse de desvincularse de Rayados y Pachuca, equipos mexicanos dueños de su pase.Luego de varias idas y vueltas, el panorama empezaba a aclararse y todo hacía indicar que esta semana Edwin Cardona iba a transformarse en refuerzo del conjunto de la Ribera. Hasta que salió a la luz la existencia de una lesión que mantendrá al enganche colombiano alejado de las canchas y todo volvió a punto muerto.Cardona sufrió una fisura de cúbito producto de un golpe por una caída doméstica y deberá afrontar una recuperación que demandaría al menos dos semanas, período en el que no podría jugar al fútbol pero sí entrenarse con normalidad.En el Xeneize hay malestar porque entienden que no se trata de una lesión tan reciente y que Cardona la ocultó para poder cerrar la operación, por lo que la decisión sería la de realizar una modificación en las condiciones del contrato. Para volver a ponerse la casaca azul y oro, el futbolista debería amoldarse a los nuevos términos.Así, la llegada de Edwin Cardona a Boca vuelve a ser una incógnita, que terminará de develarse en los próximos días.