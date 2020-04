Boca festejó su cumple desde los balcones

Sábado 4 de abril de 2020

Ayer no fue un cumpleaños más para los hinchas de Boca. Es, quizá, el más particular que les haya tocado vivir, con la Bombonera cerrada, el Obelisco vacío y una cuarentena sanitaria que obliga a todos a quedarse adentro. Sin embargo, los más fanáticos encontraron la manera de celebrar el 115º aniversario del Xeneize preservando su salud, la de los demás, y sin violar ninguna ley: colgaron banderas y camisetas en los balcones de sus casas.La movida surgió hace un par de semanas en las redes sociales y luego contó con el aval del club, que le sumó una perlita, el horario estipulado para empezar con el ritual: las 19.05, en honor al año de fundación del club. Sin embargo, fueron tantas las ganas de festejar de los hinchas que la gran mayoría prefirió no esperar. Y distintas ciudades del país amanecieron pintadas de azul y oro.