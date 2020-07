Boca e Independiente negocian por Iván Marcone

Martes 28 de julio de 2020 | 23:30hs.

Iván Marcone, mediocampista de Boca, es pretendido por Independiente y en las próximas horas habrá una nueva reunión virtual entre los departamentos de fútbol de ambos clubes para empezar una negociación en el marco del actual mercado de pases.A pesar de que en Boca siguen con la idea de recibir dinero por el mediocampista que le costó cerca de ocho millones y medio de dólares al club de la Ribera, la dirigencia roja planteará un 'plan canje'.En medio de una crisis económica, Independiente no cuenta con dinero como para hacer un gasto importante. En ese contexto pondrá en la mesa de negociaciones a jugadores que tienen conflicto con Independiente por deudas de sueldos, primas y también de transferencias con sus clubes de origen.En un primer momento, desde el Rojo ofrecieron a Silvio Romero por Marcone, en un intercambio. El Xeneize no lo aceptó. Entonces, la idea, ahora, es proponer un trueque directo entre Cecilio Domínguez y Marcone.Si Boca se niega a esa posibilidad, se abriría una tercera opción, en la que entraría Juan Sánchez Miño. En ese caso, la dirigencia del Rojo ve con buenos ojos la posibilidad de ceder a Romero y Sánchez Miño, por Marcone y Jan Hurtado, quien no está en los planes del entrenador Miguel Ángel Russo.Por su parte, el entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, habló la semana pasada con Marcone, que es hincha fanático del Rojo y uno de los objetivos de su carrera es jugar en el club de Avellaneda.En medio de idas y vueltas, lo que está claro es que ambas dirigencias tienen la intención de llegar a un acuerdo. Este miércoles, de hecho, se reunirían para tratar de avanzar en la operaciones.