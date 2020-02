Boca derrotó a Atlético Tucumán y alcanzó a River en lo más alto de la Superliga

El encuentro se jugó en La Bombonera y fue arbitrado por Mauro Vigliano. Franco Soldano, a los 22 minutos, marcó el primer gol del partido. El delantero capturó un rebote tras un remate de Toto Salvio y lo cambió por gol. Wanchope Ábila, sobre el final, puso el 2-0 de penal.No fue un gran partido de Boca. No le sobró nada. Le costó controlar a Atlético en la última parte. El equipo de Ricardo Zielinski (que se fue expulsado) venía cansado y con variantes por el viaje a la altura de La Paz, donde jugó con The Strongest en la semana por la Copa Libertadores. Sin embargo, se las arregló para poner en apuros a los de Russo.El Xeneize vivió momentos de tensión, sobre todo en la segunda parte. Boca no podía cerrarlo y la mínima diferencia en el resultado dejaba a los tucumanos con la posibilidad de llegar al empate, algo que no ocurrió. Los hinchas recién miraron el partido con calma cuando Wanchope, en la última jugada, metió el 2-0.En la próxima fecha Boca visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero. A pesar de que el conjunto de Gustavo Coleoni es muy irregular en la Superliga, tuvo un gran rendimiento en la Copa Argentina y viene de ganar en Mar del Plata ante Aldosivi.En los últimos tres partidos Boca jugará con Godoy Cruz (último en la tabla) en La Bombonera, irá a Santa Fe para jugar ante Colón (20º) y cerrará la Superliga 2019-2020 en su cancha con Gimnasia (19º), el equipo de Diego Maradona.