Boca analiza pedir no jugar de noche

Domingo 5 de abril de 2020

Fue una constante en estos últimos tiempos, tanto en esta era como en la del Fútbol para Todos. El negocio de la TV acaparó todo y el horario de los partidos pasó a depender exclusivamente de las empresas que poseen los derechos para transmitir el campeonato local.En Boca, sin embargo, están decididos a ponerle un freno a esta situación: Jorge Ameal pedirá que el Xeneize no juegue más de noche.Alcanza con repasar el horario de los 23 partidos de Boca en la Superliga para darle la derecha al presidente. En 19 de esos encuentros, el Xeneize saltó a la cancha después de las 19.30. Y de local disputó sólo dos partidos de día: con Arsenal (todos los equipos debían presentarse al menos una vez a las 11 de la mañana), y contra Unión de Santa Fe, a las 17.30.“Para las empresas, el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable es para Boca, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las ocho o a las diez de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo”, explicó Ameal.En este punto, la Comisión Directiva también tiene en cuenta la gran cantidad de peñas que llegan cada fin de semana a Buenos Aires desde el interior del país. “Hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, También tenemos que defender a nuestros socios”, insistió el presidente.“Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande, y hay que respetarlo como tal. Ni pensamos en que nos digan que no”, agregó Ameal.