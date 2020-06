‘Black Eyed Peas’ estrena disco latino

Sábado 20 de junio de 2020

Black Eyed Peas presentó su octavo álbum de estudio llamado Translation.El grupo estadounidense le rinde tributo a la música urbana, con la participación de importantes figuras latinas. Este álbum presenta una interesante fórmula que parece ser exitosa. Una buena dosis de hip-hop, pop, dance, reggaetón y trap. El más reciente corte es “Feel The Beat” junto a Maluma.El primer corte adelanto del disco fue “Ritmo (Bad boys For Life)” junto J Balvin que llegó a los primeros puestos de los rankings y que se transformó en un hit del último verano.En sólo seis meses, la canción recaudó grandes números, alcanzando más de 700 millones de streams y 707 millones de visitas en su video. También formó parte de la banda sonora de la película Bad Boys For Life, la afamada tercera parte del filme protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence.“Ritmo” también tuvo el reconocimiento en varios países con discos de Platino en Italia, Suiza, Brasil, Colombia y Costa Rica, y Oro en Canadá, Francia (dos veces), Suecia y Turquía.Otro de los cortes del nuevo disco de Black Eyed Peas fue “Mamacita” junto a Ozuna y J Rey Soul, otro éxito para el trío norteamericano, con más de 68 millones de streams y 100 millones de visitas en su clip.No podía faltar Shakira en este seleccionado de artistas latinos. La colombiana le puso su cuota de sensualidad en “Girl Like Me”.Por su parte, Tyga y Nicky Jam se sumaron en “Vida Loca”. Becky G dejó su fuerza y espíritu en “Duro Hard”, mientras que French Montana activó la fiesta con “Mabuti”.La semana pasada estrenaron “No Mañana”, una canción que según la banda invita a disfrutar del momento, a bailar y vivir como si no hubiese un mañana.Cuenta con la participación de uno de los fenómenos del Trap Latino, El Alfa.“News Today” es el track que cierra el disco, con una guitarra acústica y un ritmo electrónico, Black Eyed Peas observa al mundo y describe la vida en este 2020.Así, un seleccionado de figuras latinas, que representan a la música urbana, fueron parte del nuevo disco de una de la bandas más emblemáticas de los últimos años.Black Eyed Peas se consagra así, en el mundo latino con millones de reproducciones en sus singles. El disco, recopila todas las colaboraciones de latinas y a su vez, se destaca como el primer álbum urbano de la banda anglosajona.