Billie Eilish y un video consciente

Viernes 29 de mayo de 2020

“¿Te provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Me defino por mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? No es lo que querías...Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una puta. A pesar de que nunca viste mi cuerpo, lo tocás y me juzgás por él”. La sutileza de la imagen se contrapone con lo directo del mensaje. Billie Eilish publicó un cortometraje que es una declaración de principios del feminismo. La cantante deja en claro que está cansada de que se hable de ella. Una vez más, vuelve a patear el tablero para pedir que no la sexualicen ni se abra una escala de valores por sus opiniones y su apariencia. En este video, llamado ‘No es mi responsabilidad’, la artista hable de todas sus verdades, su dolor y sus ganas de tener libertad.