Billie Eilish se llevó todo

Martes 28 de enero de 2020

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llevó a cabo la edición número 62 de los premios Grammy, en reconocimiento a lo mejor de la música. Con la conducción de Alicia Keys, la ceremonia de entrega de las estatuillas se realizó en el Staples Center de Los Ángeles y fue la gran noche consagratoria de Billie Eilish, que se llevó seis premios, incluyendo los de álbum del año por When we all fall asleep, where do we go?, grabación del año por Bad Guy y artista nuevo.Por su parte, el premio al mejor álbum de rap se lo quedó Tyler, the creator, por Igor; y en la categoría de rock la estatuilla fue para Social Cues, de Cage the Elephant.Lizzo fue otra de las artistas que se destacó al alzarse con tres premios Grammy: mejor performance pop solista por Truth Hurts, mejor performance tradicional R&B por Jerome y mejor álbum de urbano contemporáneo por Cuz I love you (Deluxe).El lamentable fallecimiento de Kobe Bryant, no sólo sorprendió a todos sino que signó la noche de una manera especial, teniendo en cuenta que el Staples Center fue donde Bryant jugó toda su carrera.Para comenzar, “Esta noche es para Kobe”, dijo Lizzo antes de interpretar sus canciones.Después, fue el turno de la anfitriona, Alicia Keys. “Para ser honesta con ustedes, todos estamos sintiendo mucha tristeza en este momento. Porque hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y todo el mundo y literalmente estamos parados aquí con los corazones rotos en la casa que Kobe Bryant construyó”, declaró.“En este momento Kobe y su hija Gianna y todos los que se perdieron trágicamente el día de hoy están en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestros rezos y están en este edifico. Me gustaría que todos se tomaran un momento y los tengan dentro de ustedes y compartan su fuerza y apoyo con sus familias”, dijo antes de cantar con Boyz II Men.Keys prosiguió a decir que pasarían una gran noche y se ayudarían sanar entre todos.Entre los espectáculos que brillaron en la noche, el regreso de los Jonas Brothers fue uno de los más esperados.Primero, los hermanos interpretaron Five More Minutes de forma acústica y después una banda que los acompañó para su más reciente sencillo What A Man Gotta Do.Por otro lado, la emoción llegó también de la mano de Demi Lovato, alejada de los reflectores después de haber recaído en las adicciones en junio de 2018 y casi morir por una sobredosis. Ansiosos fans por su regreso, cantó Anyone, que escribió días antes del casi fatídico día en el que casi pierde la vida.Si bien los sentimientos fueron muy fuertes, y su voz se cortó y tenía lágrimas, siguió adelante y fue aplaudida por el público.En la misma línea personal, Camila Cabello interpretó la balada First Man para su padre, Alejandro Cabello. En esta le agradeció por ser el primer hombre que en verdad la amó.Acompañada de un piano y de videos con su progenitor, la cantante le cantó directamente a él, quien se encontraba en la primera fila y no pudo contener las lágrimas.Al final de la canción, su padre le besó la mano y se puso de pie para abrazar a su “pequeña niña”. Por último todo el girl power se completó con la española Rosalía, que ganó un Grammy por mejor álbum de rock, urbano o alternativo de música latina con El mal querer. En su discurso prometió llevar una interpretación inspirada en el flamenco.Más tarde la originaria de Barcelona cumplió su promesa e interpretó su nueva canción Juro Que, al ritmo de palmas y acordes típicos de la música folclórica de su país. Y, tras una coreografía, cantó también su tema más conocido Malamente.