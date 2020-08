Bienestar, un regalo de la naturaleza - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

Es que en realidad todo se centra en generar un círculo que promueva el bienestar del medioambiente y de uno mismo: “Es animarse a cambiar los hábitos por otros más saludables, recuperar la conexión con la naturaleza”, cerró.





Beneficios de la cosmética natural A diferencia de lo que pasa con otra cosmética, en principio, la natural puede usarse en todo tipo de pieles.

Protegen el medioambiente porque están elaborados con principios activos naturales. Tampoco se utilizan envases plásticos y la mayoría de los frascos son retornables.

Existe una gran variedad de productos, ya que se aprovechan las propiedades de la naturaleza.

No son invasivos ni tienen efectos dañinos en el cuerpo.

Cada persona puede solicitar el tipo de producto que desea consumir, de acuerdo a sus necesidades y gustos.

Tienen un rendimiento mayor al de los productos del mercado convencional, lo que signifca también un ahorro económico.

Al igual que otros tantos movimientos que buscan generar una huella ecológica, la cosmética natural se potencia en Misiones como una propuesta saludable y amiga del medioambiente.Es que los hábitos de consumo están cambiando de manera muy notoria desde hace algunos años. Crear conciencia ecológica y a la vez cuidar nuestra salud no es sólo una cuestión de tendencia, sino también una consecuencia lógica del impacto que genera la acción del hombre en el mundo. En este sentido, la cosmética natural u orgánica aparece como toda una revolución ecofriendly que busca volver a las raíces, a la conexión con lo natural.Este movimiento promueve no sólo la sustentabilidad en la producción de diversos productos, intentando generar el menor impacto ambiental posible, sino que pone el foco en el tipo de ingredientes que se utilizan, de modo que sean más naturales e impacten de manera positiva en nuestro cuerpo y el contexto.Además, esta filosofía parte desde una premisa que nos pide cambiar la mirada acerca de la belleza, ya que nos propone comprenderla como el resultado de un estado de bienestar interior, desde una mirada integral, que hace hincapié en la alimentación, las emociones y la relación con lo natural.Es que “el cambio siempre se produce desde adentro hacia afuera”, entendió Daiana Espínola, quien decidió emprender en el rubro en plena cuarentena.Con 30 años y dos hijos, la joven posadeña decidió crear Prana Selva (@pranaselva en Instagram) una propuesta desde la cual se encarga de fabricar, envasar y comercializar una gran variedad de productos cosméticos, realizados de forma artesanal y con ingredientes orgánicos. Shampoo y acondicionador sólidos, cremas capilares y corporales, limpiador sólido facial, toallitas femeninas y pañales de tela, crema dental, desodorantes y cepillos dentales de bambú, son algunos de los productos que Daiana fabrica y comercializa a fin de generar conciencia social respecto a la importancia de cuidar el medioambiente y cuidarnos a nosotros mismos.“Todo comenzó cuando decidí hacer un cambio en mi vida”, contó. Comprometida con el cuidado del planeta y dispuesta a cambiar primero su vida, para después despertar en los otros la misma iniciativa, comenzó a consumir productos de origen natural. “Al principio los compraba de Buenos Aires. Pero con el tiempo me animé a conseguir sólo los insumos y fabricar mis propios productos. Realicé varios cursos y capacitaciones sobre este tipo de cosmetología y así comencé, de a poco”, relató la emprendedora, quien hace un tiempo tenía un negocio de venta de ropas.Pero al darse cuenta del impacto que la industria de la moda genera en el mundo, decidió cerrar su local y emprender en una propuesta ecofriendly.“Después de 10 años decidí cerrar mi tienda. Y en plena cuarentena tuve un accidente que me dejó en cama algunos meses, por lo que me propuse hacer algo por mí y el mundo en este tiempo libre. Sentía que tenía que cambiar mi vida y en ese sentido la cuarentena fue muy productiva”, recordó Daiana, que ahora se encarga de formular, crear y producir una gran variedad de cosméticos en base a las necesidades de sus clientes.Respecto a los beneficios que generan estos productos en el cuerpo, Daiana destacó que “a diferencia de los envasados, el cliente conoce cuáles son los ingredientes que están consumiendo y que al ser de origen vegetal y no contener químicos, las propiedades de las plantas y hierbas cumplen una función natural, saludable”.Entre los insumos que utiliza se encuentran la arcilla, fécula de mandioca, bicarbonato de sodio, manteca de carité, aceite de coco y otros esenciales como limón, lavanda, coco, menta y demás productos de origen vegetal.Además, son envasados en frascos de vidrio, por lo que también promueven el reciclaje y la reutilización de materiales. “Se trata de aprovechar todos los recursos con los que contamos, de valorar la tierra y de recuperar esa conexión que tenemos con lo natural. Es cuestión de escuchar nuestro corazón, conectarnos”, señaló Daiana, añorando además inspirar a otras personas a realizar cambios positivos en sus vidas y para el mundo.En el caso de Camila Morand (18), las ganas de apostar a un mundo mejor y generar conciencia social la impulsaron a crear su emprendimiento un poco antes de que terminara la secundaria. “Empecé con este proyecto cuando estaba en 5° año, iba a un colegio con orientación en economía y debíamos presentar un proyecto de negocio como parte de un trabajo práctico evaluador. Como quería hacer algo innovador articulé mi inquietud por la contaminación ambiental y la importancia de cambiar nuestros hábitos con un negocio que sea a la vez amigo de la naturaleza”, recordó sobre sus primeras ideas. “Así, comencé a indagar en el mundo de la cosmética natural, empecé a realizar cursos, a conseguir información, a estudiar sobre plantas y herbolarios, y me animé a emprender”, continuó.A Camila le preocupaba la cantidad de plástico que la industria cosmética desecha a diario, ya que la mayoría de los envases tienen solamente un uso. Asimismo, el testeo que se realiza en animales para lanzar más tarde un producto al mercado era otra de las prácticas de la industria empresarial que no compartía. Por lo que decidió crear Ecotienda (@ecotienda en Instagram), una propuesta sustentable, ecológica, reciclable y beneficiosa para la salud.A eso se sumaba que la mayoría de los productos, hasta hace poco tiempo, se podían conseguir solamente de Buenos Aires. “Entonces, para los que deseaban comprar o consumir este tipo de cosmética natural se les hacía bastante difícil adquirirlos porque también tenían que costear los gastos de envío”, señaló la joven.Esos factores la impulsaron a emprender en el rubro, ya que consideró que la mayoría de los ciudadanos está tomando conciencia respecto a la importancia de cuidar el medioambiente así como también “sobre los efectos que tiene la cosmética empresarial en el cuerpo”.En ese sentido, destacó que “hay muy poca información sobre lo que usamos o consumimos. Todos los productos envasados tienen blanqueadores, aluminio, químicos, plástico, derivados de petróleo y muchas otras sustancias que son muy perjudiciales para el cuerpo mismo y también para el ambiente.En cambio, este tipo de productos, además de ser beneficiosos para la salud, son amigables con la naturaleza, orgánicos y para nada perjudiciales”.A ese beneficio de la cosmética natural, se suma el contacto estrecho que se tiene con el cliente y el trabajo artesanal que conlleva la producción.“Creo que cada cabello, cada piel, cada cuerpo es diferente y por ello tienen distintas necesidades. Y lo que permite este tipo de cosmética es conocerse a uno mismo y adquirir productos de origen natural que se formulan en base a las necesidades que cada uno tiene. Se trata de crear fórmulas en beneficio real de las personas”, explicó la emprendedora que fabrica alrededor de 40 shampúes por semana, además de cremas corporales y acondicionadores, entre otros productos.