Bienaventurados los que construyen la paz

Sábado 22 de febrero de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

Estimada comunidad misionera:

Paz a los hombres, la paz es la perfección de la alegría. Es el tercer Fruto del Espíritu. Es la Concordia, Armonía, Amistad, Avenencia, Acuerdo, Calma – Tranquilidad, Alegría, Silencio, Reposo, Descanso, Concordia. Sus antónimos son: Guerra, discordia, conflicto, agitación, bullicio, inquietud, turbación. Todo el mundo habla de la Paz, no hay discurso político local, nacional o internacional, donde no se la nombre y no hay celebración litúrgica, sermón, homilía o plegaria donde falte una invocación por la Paz.

¿Qué es en realidad la Paz? Es el tercer Fruto del Espíritu Santo, es la perfección de la Alegría. Es la

reconciliación total del alma y del cuerpo con todo lo que existe.

Lamentablemente hemos desvirtuado su sentido y su ausencia nos preocupa.

¿Qué nos pides Señor, cuando llamas Felices a los Pacíficos?

¿Quieres que nos arruguemos, que huyamos sin luchar?

Hasta las bestias luchan cuando se sienten atacadas, se defienden ante el peligro. Afilan las uñas,

muestran los dientes, rugen, chillan, para amedrentar al enemigo.

¿Quién quiere ser presa o botín del otro, o, si es hombre esclavo?

Por eso queremos ser hijo tuyo y queremos ser pacíficos. El término Bíblico “Shalom”, el saludo en el pueblo de Israel tiene un sentido muy amplio, es como sinónimo de dicha felicidad, alegría. ¿Quién no quiere ser feliz?

Posesión de bienes, salud, trabajo, servicios, esposa, hijos, buena familia. Este Fruto es la

Concordia. Sus antónimos, lo contrario. Si amas la Paz prepárate para la guerra. Discordia,

turbación, piquetes. Es lo que se aplica en gran escala hasta el día de hoy. Lo hace mucha gente, en especial los poderosos, manipuladores, que salen a la calle para hacer manifestaciones por la Paz, con piedras, garrotes, armas, encapuchados. Cometiendo desmanes contra otros que no tienen nada que ver.

Señor Jesús, amigo, tengo ante mí una hermosa oración, atribuida a San Francisco de Asís, quien

vivió las bienaventuranzas como pocos, que le nacieron del corazón.

“Señor, has de mi un instrumento de tu Paz;Donde hay odio, ponga yo amor;Donde hay ofensas, perdón;

Donde hay discordia, unión;

Donde hay error, verdad. Tú eres el Príncipe de la Paz. Tú nos la has prometido: “Mi Paz les dejo, mi Paz les doy. No la doy como la da el mundo”. Y nos la has dado:

“La Paz este con ustedes”.

Te pido que apagues en mí la calentura del rencor, la sed de venganza, para que no lastimen ni

hiera a nadie. Ayúdame a sembrar la Paz, esa que tú has traído al mundo, solo así me reconocerán como tu hermano e hijo de tu padre Dios. Yo mismo y muchos nos dejamos entrampar y arrastrar por sentimientos de rencor, amargura,

bronca, cosas todas que atentan contra la Paz, pues soy un ser emocional y sé que las emociones

son la clave de nuestra supervivencia.

Según Darwin, las emociones son un gran regalo que puede ser negativa o positivas y al ser emocional puede ser

afectado por lo que merodea.

Son reacciones químicas, que emergen del cuerpo, producto de lo que se siente en las relaciones

interpersonales en las sociedades donde vivimos.

1. Son energía

2. Emergen con la relación

3. Contienen información

Comienzan siendo una vibración que sentimos en el cuerpo. Y notamos que a través de un

componente sensorial puede ser: Visto, Oído, Olfateado, Tocado, Saboreado. Se producen los

arcos y actos reflejos involuntarios, consientes o no, motrices o secretoras. Esa sensación nos

indica la presencia de una emoción.

Si es agradable sentimos Felicidad, si es desagradable sentimos rabia. Pueden sentirse como propias, compartidas, grupales, colectivas, que se dan en ciertos espacios que o lugares determinados tiempos, épocas personales o colectivas.

Las emociones nos dan sabiduría y experiencias, se relacionan con eventos vividos lo que más nos

afecta son los comportamientos familiares, disgustos, sorpresa, vergüenza. Las emociones básicas

o primarias, la rabia, el miedo, tristeza, alegría, amor erótico, amor ternura, sexualidad, genitalidad.

Señor ayúdame a que pueda ser un mensajero de tu Paz. Si estamos en Paz contigo la puerta a las bienaventuranzas están abiertas y me alientan a estar en Paz conmigo mismo que es difícil pero no imposible. Has dicho mi Paz os dejo, mi Paz os doy. Gracias, gracias, la suerte está echada, siempre seguiré

adaptando y optando por la verdad, el amor, servicio y compartir para convivir con mi prójimo. Algo mejor andamos que aquellos discípulos de Éfeso que habían abrazado la fe en Jesús sin haber oído hablar siquiera del Espíritu Santo. En cambio, ellos, en cuanto Pablo les hablo y les impuso las manos, recibieron visiblemente el Espíritu y sus dones con un realismo tangible del que nosotros andamos aún muy lejos. Nos corresponde imitar en profundidad carismática a los que hasta ahora

hemos imitado en ignorancia práctica.