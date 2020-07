Bien encaminados

El parkour se sumó a la Federación Misionera de Gimnasia y ya se alista para dar su primer paso en el desarrollo en la provincia con el curso introductorio gratuito, de manera virtual, a realizarse del 8 al 15 de agosto por parte de la Confederación Argentina de Gimnasia y la Federación Internacional de la disciplina.Recientemente se organizó en Misiones una comisión de desarrollo compuesta por ocho instructores y un gimnastas que justamente son los que tomarán esta capacitación.“Estamos felices de que se sumen, el parkour es la octava rama que se añadió a la Federación internacional de gimnasia y la Confederación Argentina también”, explicó Norma Thiel, presidenta de la Federación Misionera.Cuando se oficializó al parkour como deporte federado, en la Tierra Colorada se inició una convocatoria para formar un grupo de personas que desarrollen esta flamante disciplina que tuvo su gala en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, como invitada y ya se espera se sumen a Dakar, cita olímpica juvenil que se iba a realizar en el 2022 y se aplazó al 2026 debido a la pandemia de coronavirus.“Me dijeron que había una asociación, me fui comunicando y se fueron acercando de a poquito. Tenemos en total ocho profesores y un gimnasta que tiene un futuro enorme por lo que veo. Después los que quieran ser secretarios técnicos de la rama van a tener capacitación en Misiones para seguir desarrollándose”, explicó Thiel.Y pensando en el 2026, la reconocida profesora espera que “esta postergación sirva para que haya posibilidades de que más chicos que puedan entrar en esos juegos”.Justamente apuntando a desplegar lo mejor en este deporte urbano, la capacitación de la Confederación Argentina tendrá al frente a Micaela Buono Pugh, que fue designada por la FIG para llevar adelante el desarrollo de este deporte en todo Sudamérica “y nos pone contentos porque es argentina y los chicos tienen la posibilidad de ver algo bueno porque ella está sexta en el ranking mundial”, dijo la presidenta de la FMG.El parkour se desarrolla dos modalidades: desplazamiento, en la que los gimnastas van utilizando todos los obstáculos que hay dentro de un espacio delimitado, y freestyle, en el que los atletas tienen que atravesar obstáculos compuesto por cajas y barras de gimnasio.En Posadas actualmente no se está desarrollando el deporte en los espacios públicos, ya que no están habilitados por la pandemia, pero hay dos gimnasios que sí tienen su lugar para la actividad.“Vamos a tener que buscar un lugar después del curso o cuando mejore la situación epidemiológica, que nos habiliten para que ellos puedan juntarse y realizar este deporte, en este momento no está habilitada en ninguna parte de la provincia, en lugares públicos, para hacer esta actividad”, afirmó Thiel.En tanto apuntando a lo deportivo, la presidenta dijo que “hay que recalcar que no cualquiera puede ir, saltar sobre una pared, dar un giro mortal y caer parado sin tener una educación corporal previa, no recomendamos a nadie que lo haga sin conocimiento. En general la gente que practica parkour son gimnastas”.Ya el paso está dado, la confederación sumó esta rama a la gimnasia y en lo que se viene parkour tendrá competencias nacionales que van a realizarse por el sistema federativo “y a tener una intención más grande. Además es un deporte muy atractivo sobre todo para los adolescentes y ya hay muchas chicas practicando a nivel nacional”, finalizó quien lleva los hilos de la federación y se muestra optimista sobre un futuro en el que esta disciplina tenga muchos misioneros en acción.