Bielsa: “No hay ningún clásico tan intenso como Newell’s-Central” - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

En la conferencia de prensa previa al encuentro de mañana entre Leeds y Sheffield United por la Premier League, el técnico Marcelo Bielsa aseguró que, a pesar de haber vivido varios clásicos, no vio ninguno con ‘la intensidad o la importancia que tiene el partido entre Newell’s y Rosario Central’.“En todos los derbis que he dirigido como entrenador o analizado, nunca he visto la intensidad o la importancia que tiene el partido entre Newell’s y Rosario Central”, afirmó en la previa del encuentro que Leeds jugará ante Sheffield.